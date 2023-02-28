《真知灼見－溫灼培》英鎊受惠北愛協議新突破

《真知灼見》英國與歐盟昨晚（２７日）就北愛爾蘭邊境問題達成協議。根據協議，北愛與

愛爾蘭之間將不會設立關卡，而英國與北愛之間的貨物將會分成「紅色」及「綠色」通道。英國

貨物運往北愛作為目的地的貨物可經「綠色」通道進入而不用海關檢查。至於這些英國經由北愛

進入歐盟的貨物則需經過「紅色」通道並經海關檢查。透過此協定北愛與愛爾蘭之間便不用「硬

邊界」，且英國輸往北愛作為目的地的貨物亦不用經海關檢查可暢通不少。



＊魔鬼細節在法律爭議上＊



整個協議看似達至英國與歐盟的雙方要求，是一個雙贏方案。但整個方案重點卻在法律的話

語權上。根據協議，如雙方一旦在貿易上出現法律爭議，初步做法是交由北愛地方法院根據歐盟

條例作出裁決。而終審的裁決權則在歐盟法院手上。至於整個方案最模糊地方，是方案也給予了

北愛地方政府權力，對是否執行歐盟法例可有發言權，而倫敦也有權作出反對。相信這些細節還

有待日後進一步澄清。



＊達成協議對英國或歐盟在經濟上是雙贏＊



有關方案最終能否通過還看英國國會的決定。至於在北愛行歐盟法例會否導致英國國會內保

守派人仕的反彈，這仍有待觀察。假使方案最終獲通過，這對英經濟而言實屬利好因素，因可避

免與歐盟出現貿易糾紛的風險。當現今英國又或歐盟雙方的經濟，在經歷了疫情及俄烏事件後已

相繼減弱，對雙方而言相信也難承受互相之間的貿易糾紛。這解釋了為何當昨晚雙方達成協議後

，英鎊與歐元兌美元匯價均見反彈的主因。今早（２８日）於亞洲市場所見，英鎊重上

１﹒２０６３美元。

《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠

ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

