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28/02/2023 11:02

《真知灼見－溫灼培》英鎊受惠北愛協議新突破

　　《真知灼見》英國與歐盟昨晚（２７日）就北愛爾蘭邊境問題達成協議。根據協議，北愛與
愛爾蘭之間將不會設立關卡，而英國與北愛之間的貨物將會分成「紅色」及「綠色」通道。英國
貨物運往北愛作為目的地的貨物可經「綠色」通道進入而不用海關檢查。至於這些英國經由北愛
進入歐盟的貨物則需經過「紅色」通道並經海關檢查。透過此協定北愛與愛爾蘭之間便不用「硬
邊界」，且英國輸往北愛作為目的地的貨物亦不用經海關檢查可暢通不少。
　
＊魔鬼細節在法律爭議上＊
　
　　整個協議看似達至英國與歐盟的雙方要求，是一個雙贏方案。但整個方案重點卻在法律的話
語權上。根據協議，如雙方一旦在貿易上出現法律爭議，初步做法是交由北愛地方法院根據歐盟
條例作出裁決。而終審的裁決權則在歐盟法院手上。至於整個方案最模糊地方，是方案也給予了
北愛地方政府權力，對是否執行歐盟法例可有發言權，而倫敦也有權作出反對。相信這些細節還
有待日後進一步澄清。
　
＊達成協議對英國或歐盟在經濟上是雙贏＊
　
　　有關方案最終能否通過還看英國國會的決定。至於在北愛行歐盟法例會否導致英國國會內保
守派人仕的反彈，這仍有待觀察。假使方案最終獲通過，這對英經濟而言實屬利好因素，因可避
免與歐盟出現貿易糾紛的風險。當現今英國又或歐盟雙方的經濟，在經歷了疫情及俄烏事件後已
相繼減弱，對雙方而言相信也難承受互相之間的貿易糾紛。這解釋了為何當昨晚雙方達成協議後
，英鎊與歐元兌美元匯價均見反彈的主因。今早（２８日）於亞洲市場所見，英鎊重上
１﹒２０６３美元。
《恒生銀行首席市場策略員　溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠
ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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