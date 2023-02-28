恒指全日低收１５７點報１９７８５，中聯通升逾５％領漲藍籌

《經濟通通訊社２８日專訊》恒生指數全日收報１９７８５，跌１５７點或０﹒７９％，主
板成交１４２４﹒７３億元。恒生中國企業指數報６５８１，跌８８點或１﹒３３％。恒生科技
指數報３９２５，跌６４點或１﹒６２％。
恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團
（０３６９０）；騰訊控股收報３４３﹒６元，跌５﹒８元或１﹒６６％，成交９０﹒７５億元
；阿里巴巴－ＳＷ收報８６﹒５元，跌２﹒９元或３﹒２４％，成交７２﹒２２億元；美團收報
１３６﹒１元，跌０﹒１元或０﹒０７％，成交４３﹒１６億元。中聯通（００７６２）升
５﹒３４％，收報５﹒７２元，該股成交約６７１３萬股，涉資３﹒８０億元，盤中高見
５﹒７４元，最低見５﹒５２元。信義光能（００９６８）跌９﹒２１％，收報８﹒３８元，該
股成交約６１９９萬股，涉資５﹒２９億元，盤中高見９﹒２３元，最低見８﹒３元。國指三大
成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴
巴－ＳＷ及美團。（ｐｃ）
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