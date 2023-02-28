《駐滬專電》上海將打造世界級「科創灣區」

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２８日上海專電》上海市科學技術委員會等單位近日發布的

《推進「大零號灣」科技創新策源功能區建設方案》提出，到２０３５年，位於上海交通大學的

西北角的「大零號灣」科學園區形成與黃浦江沿線外灘、陸家嘴、北外灘、前灘等區域錯位發展

新格局；高科技企業加速集聚，新興產業規模持續增長，打造成為世界級「科創灣區」之一。

《方案》明確，至２０２３年底，「大零號灣」的高新技術企業達６００家以上，估值億元

人幣以上企業７０家以上，高層次人才和高能級科技企業加速集聚，基本形成高質量產業集群和

高品質創新生態，成為區域經濟社會發展新動能。

至２０２５年，「大零號灣」基本建成，高新技術企業達１０００家以上，區域產值規模達

千億元人民幣級，形成一批基礎研究和應用基礎研究原創性成果，突破一批面向未來產業重點領

域的關鍵核心技術，培育一批多學科交叉融合的創新創業人才。

至２０３５年，原始創新能力顯著增強，戰略科技力量逐步夯實，產出一批具備全球前瞻性

、引領性原創成果，形成萬億人幣市值的高技術企業集群，全面建成創新能力突出、科技力量雄

厚、原創成果豐富、成功踐行新發展理念的科技創新策源高地。

目前，「大零號灣」已建成投用高能級科創載體１８個，入駐硬科技企業逾３０００家，一

大批創新中心和成果項目相繼落地，開放式科創街區初具規模。

