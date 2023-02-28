【大國博弈】美國：批准近七成涉受管制出口中國專利申請

《經濟通通訊社２８日專訊》美國國會文件顯示，商務部及其他政府部門於２０２２年９月

底止財政年度，批准涉及受管制專利出口中國申請數量的６９﹒９％。

負擔審批的美國商務部副部長Ａｌａｎ Ｅｓｔｅｖｅｚ將出席國會眾議院外交委員會聽證

會，向議員報告有關情況。Ｅｓｔｅｖｅｚ在預先向議員提交的文件中稱，否決的申請量佔總數

３０﹒１％，有關審批並不是監督上的漏洞。（ｊｔ）

