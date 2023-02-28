  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

28/02/2023 08:52

【大國博弈】美國：批准近七成涉受管制出口中國專利申請

　　《經濟通通訊社２８日專訊》美國國會文件顯示，商務部及其他政府部門於２０２２年９月
底止財政年度，批准涉及受管制專利出口中國申請數量的６９﹒９％。
　　負擔審批的美國商務部副部長Ａｌａｎ　Ｅｓｔｅｖｅｚ將出席國會眾議院外交委員會聽證
會，向議員報告有關情況。Ｅｓｔｅｖｅｚ在預先向議員提交的文件中稱，否決的申請量佔總數
３０﹒１％，有關審批並不是監督上的漏洞。（ｊｔ）

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章香港要聞28/02/2023
消息指政府最快今日宣布取消口罩令 周三起室內外都可「無罩」
人氣文章財經熱話28/02/2023
【虛幣世界】比特幣走勢向好，但穩定幣則需求下降
人氣文章財經熱話27/02/2023
陳百里：可持續發展理念融入政策中　鼓勵企業引入智慧城市等元素
人氣文章財經熱話27/02/2023
史秀美：期待初創公司推更多AI服務及產品　令本港成為智慧城市
人氣文章財經熱話27/02/2023
「2022智慧生活夥伴大獎」頒獎禮共頒發66個獎項
人氣文章中國故事27/02/2023
《神州經脈》人幣逼近7關　A股四連跌　衛健委稱疫情呈零星散發
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金