《經濟通通訊社２８日專訊》美國國會文件顯示，商務部及其他政府部門於２０２２年９月
底止財政年度，批准涉及受管制專利出口中國申請數量的６９﹒９％。
負擔審批的美國商務部副部長Ａｌａｎ Ｅｓｔｅｖｅｚ將出席國會眾議院外交委員會聽證
會，向議員報告有關情況。Ｅｓｔｅｖｅｚ在預先向議員提交的文件中稱，否決的申請量佔總數
３０﹒１％，有關審批並不是監督上的漏洞。（ｊｔ）
28/02/2023 08:52
【大國博弈】美國：批准近七成涉受管制出口中國專利申請
《經濟通通訊社２８日專訊》美國國會文件顯示，商務部及其他政府部門於２０２２年９月
底止財政年度，批准涉及受管制專利出口中國申請數量的６９﹒９％。
負擔審批的美國商務部副部長Ａｌａｎ Ｅｓｔｅｖｅｚ將出席國會眾議院外交委員會聽證
會，向議員報告有關情況。Ｅｓｔｅｖｅｚ在預先向議員提交的文件中稱，否決的申請量佔總數
３０﹒１％，有關審批並不是監督上的漏洞。（ｊｔ）
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