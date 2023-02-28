《海納智見－荀玉根》關注積極的信號

《海納智見》今年春節假期後，Ａ股市場外資流入明顯放緩，市場走勢略顯糾結，呈現出震

盪休整格局。其實當前已經有積極信號出現，如部分高頻數據驗證基本面回暖趨勢，資金流入也

有改善，本文將對此進行分析。



今年２月以來，Ａ股市場已經進入了宏觀預期的驗證期，當前市場開始關注現實是否能夠跟

上春節前對於消費和節後復工的樂觀預期，尤其是對消費復蘇程度和地產銷售能否回升較為關注

。地產方面，整體來看，地產銷售已出現局部回暖跡象，後續二手房市場熱度向上望帶動一手房

交易回暖。消費整體復蘇態勢延續，出行已基本恢復至常態化。此外，目前宏觀政策對經濟復蘇

的支持力度不斷加大，當前各地重大項目規劃和開工已在穩步推進中。重大項目工程安排方面，

上海、廣東、天津等省市投資金額較去年明顯增長。這將對穩增長形成更多支持，預計２０２３

年國內實際ＧＤＰ同比增速將超過５％，預計２０２３年全部Ａ股歸母淨利潤同比增速有望達到

１０－１５％。



２０２２年１０月以來資金入市節奏或與２０１８年末２０１９年初相似，外資在市場底部

進場，而內資後續接力，推動股市迎來第一波上漲中的第三小段上漲。當前內資接力外資的跡象

已出現。類似２０１９年初牛市初期第一波上漲，２０２２年１０月底以來的第一波上漲行情中

外資同樣已經顯著流入，而春節以後外資流入明顯減速，２月以來北上資金淨流入１２４億元，

較１月的１４１３億元大幅放緩。隨著高頻數據驗證基本面修復，當前內資已開始呈現加速流入

的跡象，截至２３╱０２╱２０２３，２月杠杆資金淨買入額已達４３１億元，較１月淨買入額

的６億元明顯放量，這也類似於１９╱０２╱２０２３第三段上漲開啟前槓桿資金即開始流入，

接下來公募基金有望成為內資增量的首要來源。



從牛熊周期、估值、基本面、資金面等維度來看，Ａ股底部已過，正處在牛市初期的向上通

道，２０２２年１０月以來市場上漲的性質是牛市初期的第一波上漲。這次第一波上漲的時間和

空間與歷史相比仍有差距，借鑒２０１９年牛市第一波上漲的歷史經驗，行業節奏先價值、後成

長，後續隨著基本面數據逐步驗證和內資接力入市，市場迎來第三小段行業普漲。去年１０月以

來的上漲行情中市場已經歷了先價值、後成長的輪漲路徑。目前從高頻數據來看基本面正好轉，

內資接力外資入市跡象逐漸出現，往後看市場有望迎來第三段上漲，短期行業可能趨於均衡，但

若著眼全年，數字經濟代表的成長空間或更大。具體行業配置方面，結合政策、技術和市場面三

個維度判斷，成長板塊中數字經濟或更加值得關注。此外關注新能源的結構性機會，消費領域重

視供給收縮明顯的子行業。



風險提示：通脹繼續大幅上行，國內外宏觀政策收緊。



《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀玉根》



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