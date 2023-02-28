【ＦＯＣＵＳ】英歐關係驟緩和，北愛「硬邊境」有解

【ＦＯＣＵＳ】一邊是超市貨架上新鮮番茄、黃瓜短缺，另一邊是來自普京的「核威脅」鐵

幕－－英國和歐盟這對「冤家」，從未像此刻一樣需要團結。就在周一（２７日），雙方宣布達

成《溫莎框架（Ｗｉｎｄｓｏｒ Ｆｒａｍｅｗｏｒｋ）》，以持久解決由英國脫歐引發的北愛

硬邊境摩擦，並遏制任何可能違反《耶穌受難日協議（Ｇｏｏｄ Ｆｒｉｄａｙ

Ａｇｒｅｅｍｅｎｔ）》的暴力野火，英鎊兌美元急升，但野心勃勃的前首相約翰遜似另有盤算

。



＊陸上硬邊界 ＶＳ 海上硬邊界＊



自２０２０年１２月３１日午夜抵達Ｂｒｅｘｉｔ終點站，英國脫離歐盟「出閘」已逾兩年

，但北愛爾蘭卻仍留在「閘內」－－根據英歐２０２０年達成的《北愛爾蘭議定書》（脫歐協議

的一部分），北愛爾蘭繼續遵守歐盟單一市場規則，以防止與共享５００公里邊境的愛爾蘭（歐

盟成員國）之間，出現硬邊界（Ｈａｒｄ ｂｏｒｄｅｒ）；同時，從英國大陸進入北愛爾蘭的

貨物，將在海上進行海關檢查。

換言之，該議定書相當於將北愛和愛爾蘭之間的陸上硬邊界，偷換成北愛和英國大陸之間的

海上硬邊界，英國貨物進入自己領土的北愛，卻面對繁瑣海關手續，既阻礙貿易往來，更激發北

愛內部「親英聯合派」和「民族統一派」的矛盾。



＊貨物只運北愛，可綠色免檢＊



鑒於此，早在前英揆約翰遜去年中遭逼宮辭職前一個月，他即祭出《北愛爾蘭議定書法案

（Ｎｏｒｔｈｅｒｎ Ｉｒｅｌａｎｄ Ｐｒｏｔｏｃｏｌ Ｂｉｌｌ）》，以推翻部分

２０２０年達成的議定書條款，包括簡化部分海關檢查、廢除歐洲法院對《北愛議定書》英歐爭

議的解釋權等，隨即遭歐盟強烈反對。

後來的故事即是眼下的最新進展。去年１０月上任的新英揆辛偉誠昨日宣布，與歐盟就修訂

《北愛議定書》取得歷史性突破，根據新「溫莎框架」，英國大陸貨物若只運往北愛，可經綠色

通道免檢（若有可能運往歐盟，則經紅線）；辛偉誠誇耀，這意味著英國超市貨架上的所有食品

，都可在北愛超市買到。

此外，框架引入Ｓｔｏｒｍｏｎｔ ｂｒａｋｅ（剎車機制），允許北愛爾蘭議會對新的歐

盟商品規則提出異議，相當於維護北愛的主權。



＊約翰遜失威，強硬派或添亂＊



辛偉誠與馮德萊恩以和為貴，稱《溫莎框架》標誌英歐新關係的開始，刺激英鎊兌美元急升

１％企上１﹒２；但就對前任約翰遜主張的《北愛議定書法案》毫不留情，稱「我們既不需要它

，也沒有可靠的法律依據來推行」，盡管紅綠通道方案幾乎如出一轍。

現在的問題是，該框架能否獲得保守黨右翼強硬派以及北愛內部不同政黨的支持，尤其是當

辛偉誠的風頭顯著蓋過約翰遜。保守黨後座議員Ｍａｒｋ Ｆｒａｎｃｏｉｓ就稱，新協議難以

避免未來有關北愛的爭議最終仍進入歐洲法院。而約翰遜據報已告誡親英的民主統一黨

（ＤＵＰ） ，對新協議保持謹慎。

ＤＵＰ黨魁Ｊｅｆｆｒｅｙ Ｄｏｎａｌｄｓｏｎ就稱，協議取得重大進展，但人們仍對歐

盟法律對北愛的持久作用表示擔憂，聲稱將基於７條標準（包括北愛－英國間貨物免檢、北愛在

法律方面有發言權等）來審視細節。稍顯意外的是，反對黨工黨罕有表示將支持達成該協議。

英歐關係驟然緩和，能否令英國今年避過衰退？隨著英國央行量化緊縮行動或給納稅人帶來

高達２０００億英鎊的損失，英鎊恐仍弱不禁風。

