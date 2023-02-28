《經濟通通訊社２８日專訊》中國外交部亞洲司司長劉勁松周一（２７日）在北京同俄羅斯
外交部亞太合作局局長奧夫欽尼科夫共同主持新一輪亞洲事務磋商。
雙方就亞洲地區形勢、區域合作等共同關心的問題深入交換意見，一致認為當前形勢下，中
俄雙方有必要就亞洲事務加強溝通協作，共同維護本地區安全與發展利益。（ｃａ）
28/02/2023 10:08
【大國博弈】中俄舉行新一輪亞洲事務磋商
《經濟通通訊社２８日專訊》中國外交部亞洲司司長劉勁松周一（２７日）在北京同俄羅斯
外交部亞太合作局局長奧夫欽尼科夫共同主持新一輪亞洲事務磋商。
雙方就亞洲地區形勢、區域合作等共同關心的問題深入交換意見，一致認為當前形勢下，中
俄雙方有必要就亞洲事務加強溝通協作，共同維護本地區安全與發展利益。（ｃａ）
|大行報告28/02/2023
【大行炒D乜】大摩、高盛點評電訊三寶 最睇好邊隻？一click就知道
|專訪28/02/2023
【專訪】陶冬：歐洲對俄制裁的新尷尬（有片）
|國際動態28/02/2023
加拿大以國安為由，禁止在政府設備使用TikTok
|香港要聞28/02/2023
李家超:明日起取消口罩令，包括室內和室外
|開市Good Morning28/02/2023
黃瑋傑：港股短線或現技術性反彈 現底背馳及重返十天線方為觸底訊號
|香港要聞28/02/2023
消息指政府最快今日宣布取消口罩令 周三起室內外都可「無罩」
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰