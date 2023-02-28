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28/02/2023 10:08

【大國博弈】中俄舉行新一輪亞洲事務磋商

　　《經濟通通訊社２８日專訊》中國外交部亞洲司司長劉勁松周一（２７日）在北京同俄羅斯
外交部亞太合作局局長奧夫欽尼科夫共同主持新一輪亞洲事務磋商。
　　雙方就亞洲地區形勢、區域合作等共同關心的問題深入交換意見，一致認為當前形勢下，中
俄雙方有必要就亞洲事務加強溝通協作，共同維護本地區安全與發展利益。（ｃａ）

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