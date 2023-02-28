【數字人幣】深圳首發數字人幣硬錢包，６２５位港人用八達通申領

《經濟通通訊社２８日專訊》深圳羅湖口岸首台數字人民幣硬錢包自助發卡機２２日正式啟

用，為來深香港居民提供數字人民幣支付服務。截至２月２６日，有６２５位香港居民申領數字

人民幣硬錢包。

來深港人使用八達通Ａｐｐ即可申領「粵港澳大灣區主題數字人民幣硬錢包」，同時，羅湖

區政府啟動「數字人民幣跨境消費嘉年華活動」，來深港人持該數字人民幣硬錢包在羅湖區

１４００餘家指定商戶消費時，可享受８折優惠。數字人民幣硬錢包實現與香港支付工具八達通

的互聯互通，實現數字人民幣針對境外非特定人群在非特定區域的試點應用，同時進一步豐富來

深港人的移動支付方式，促進粵港澳大灣區金融支付互聯互通。

人民銀行深圳市中心支行有關負責人表示，下一步將持續推進數字人民幣與應用場景創新融

合。積極探索多種形式數字人民幣硬錢包，如數字人民幣ＳＩＭ卡硬錢包，可同時滿足來深港人

在內地通訊和消費的需求。



＊用八達通最多可獲２００元人民幣補貼＊



由即日起至３月３１日，香港居民從羅湖口岸過關入境深圳後，可前往羅湖口岸中國銀行網

點數字人民幣硬錢包自助發卡機，使用八達通Ａｐｐ，就可以買到一張數字人民幣（ｅＣＮＹ）

實體卡（每人只可申領１張），數字人民幣實體卡可用於內地進行拍卡消費。在羅湖區使用數字

人民幣實體卡收款的商戶消費時，更可有羅湖區政府給予的２０％消費補貼，每人最高補貼

２００元人民幣（約＄２２５港元）。

值得留意的是，領取深圳數字人民幣（ｅＣＮＹ）實體卡需要下載並註冊八達通Ａｐｐ，完

成實名認證。用戶需在發卡機指定位置放置回鄉證，並進行人臉識別以進行身份驗證。如果需要

充值，用戶需要下載並註冊數字人民幣Ａｐｐ，並通過中國銀行個人錢包，從手機銀行轉入充值

個人錢包，通過貼一貼方式將實體卡與個人銀包連接，通過個人銀包為實體卡充值。（ｃａ）

