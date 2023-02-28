  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

28/02/2023 11:39

【人行操作】中信證券：「常規降準」仍有必要，下次料為今年年中

　　《經濟通通訊社２８日專訊》中信證券２０２３年春季資本市場論壇在西安舉行。中信證券
首席經濟學家明明表示，政策組合將是宏觀政策協調配合，靠前發力穩經濟。預算內財政將有一
定擴張，預計赤字率３％左右，新增專項債４萬億人民幣左右，準財政工具延續發力；「常規降
準」仍有必要，關注存款利率改革和存量按揭貸款利率調整，下一次降準時點預計為２０２３年
年中。（ｃａ）

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話28/02/2023
《午市前瞻》恒指兩萬點下宜分注部署 莎莎恢復速度難敵成本急增
人氣文章財經熱話28/02/2023
【績後部署】信義光能腳騰騰　績後狂跌好頭痕！硅價回調望翻身
人氣文章國際動態28/02/2023
馬斯克重奪全球首富地位，正全力籌措AI機械人研發
人氣文章大行報告28/02/2023
【大行炒D乜】大摩、高盛點評電訊三寶　最睇好邊隻？一click就知道
人氣文章專訪28/02/2023
【專訪】陶冬：歐洲對俄制裁的新尷尬（有片）
人氣文章國際動態28/02/2023
加拿大以國安為由，禁止在政府設備使用TikTok
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金