《珠玉之論－陳鳳珠》內地的利率仍有機會調低以支持內房發展

《珠玉之論》內地的１月份新增貸款錄得４﹒９萬億元人民幣，創紀錄新高，１月份通常為

貸款高峰月，企業為全年的資金需求制定計劃。但今年１月份新增貸款過高，雖然自去年底內地

放寬防疫措施後，內地的經濟活動逐步復常，企業復工復產擴大投資，但目前需求端仍然疲弱，

因此內地銀行或有機會放慢貸款投放速度及發放規模。



而２月份的１年期及５年期貸款市場報價利率分別維持３﹒６５％及４﹒３％不變，為去年

８月下調後連續半年保持不變，主要因２月份的中期借貸便利操作利率不變，加上近日銀行的資

金成本或有所上升所致。不過，預期未來５年期ＬＰＲ仍有下調空間，以支持內房的發展。據貝

殼研究所的數據顯示，２０２３年２月百城首套房主流利率平均為４﹒０４％，按月下跌６個基

點，創２０１９年以來新低。相信內地將繼續透過減輕購房貸款成本來刺激需求端，因此預期未

來利率仍有下降空間。



除此之外，中證監亦宣布啟動不動產私募投資基金試點工作，以滿足不動產領域的合理融資

需求。不動產私募投資基金的投資範圍將包括特定居住用房、商業經營用房、基礎設施項目等。

《安里證券有限公司研究部主管 陳鳳珠》



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