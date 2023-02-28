《股壇解碼－戴名》美經濟脫韁野馬，電視廣播（５１１）守候黎明

《股壇解碼》全美不動產協會（ＮＡＲ）最近公布美國１月二手樓簽約銷售指數按月升超過

８％，遠高於市場預期的１％升幅，數據連升兩個月並且是自２０２０年６月以來的最大按月增

幅，而１月份扣除運輸類耐用品訂單的初值按月增長０﹒７％，扣除飛機非國防資本訂單按月增

長０﹒８％都優於預期的減少０﹒１％，美國１月ＰＣＥ物價指數高於預期的５％按年增

５﹒４％，加上最新公布的首次申領失業救濟人數回落至遠低於預期的１９﹒２萬，市場再度燃

起對聯儲局大幅加息的恐慌，投資者不要憧憬美國息口會於短期內出現見頂跡像。



＊卻步不前＊



經濟合作發展組織（ＯＥＣＤ）預估全球經濟產出將損失超過２﹒８兆美元，同一時間世界

銀行亦警告新興市場將面對新一輪債務違約的打擊，阿根廷和斯里蘭卡只是一個開始，其他的國

家像菲律賓、印尼、泰國、土耳其，非洲和南太平洋多國都可能成為下一個受害者，加上南韓央

行宣布暫停加息，看來多國對自身的經濟增長都出現猶豫或甚至擔憂，在眾多因素當中，美元的

強勢將是最關鍵的因素，美息口走勢愈我行我素則風險愈高，亦代表經濟加速爆破的可能提高，

投資者可以先考慮美元為計價單位的相關投資。



＊一單難求＊



據官方公布將有數十間跨國公司來華進行考察，但詳細內容並沒有提及是哪些國家，到底是

帶錢來華投資還是帶著訂單來找廠商就不得而知，但在歐美多國聯手制裁下，相信能流入中國的

也不會是高價訂單，對中國疲弱的經濟起不了太大作用。在經濟前景不明朗的前提下，前人行行

長周小川公開表示中國的養老金很容易出現缺口，在人口老化，經濟不景和債務高企的威脅下，

國內各地方企業和地方政府相信要過一個艱苦的２０２３年。



＊否極泰來＊



恒指期權繼續維持在４８：５２的購沽比例，月初新建的２１０００點、２１４００點和

２１６００點的認沽期權倉位已全部平倉，牛熊證街貨輕微上升至４９：５１的比例，牛證重倉

位和最多新增位置皆有點遠價，唯一不放心的是之前的遠期倉位２４０００點仍在，相反熊證重

倉位愈追愈貼現價，淡倉散戶小心隨時被大戶一舖清袋，散戶可以繼續開始分段入市博反彈。



＊股票簡評＊



電視廣播（００５１１）主要以免費電視廣播、節目製作、節目發行、分銷、海外衛星收費

電視業務、頻道業務和其他相關業務。集團於香港營運５條免費電視頻道，包括廣東話的翡翠台

、英語的明珠台、２４小時的電視財經頻道、以年輕觀眾為主的潮流頻道Ｊ２以及２４小時的互

動新聞台。電視廣播近年業績每況愈下，集團在２０１６年投資星美和國儲能源債券導致公司出

現巨大虧損，其他如嘉禾橙天這些院線經營者也嚐不到甜頭，當時的管理層是否太早進入國內市

場就值得商榷。但另一方面電視廣播手握超過９億現金卻動用１﹒８７億的銀行透支，財技玩得

出神入化，在銀行開綠燈的時候好處盡用，現金留在手裏作為日後形勢急劇轉差時候的救命錢，

眼看ＨＫＴＶ ＭＡＬＬ的成功，電視廣播希望把自己多年的觀眾群體轉化為忠實消費者，加上

手頭備用現金充裕，收購電商平台士多總比自己從零開始好。

由於累積了和國內愛奇藝平台的合作經驗，集團與美國Ｉｍａｇｉｎｅ

Ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ合組企業可以說是志不在此，相信目標是與一眾崛起的串流平台如

Ｙｏｕｔｕｂｅ、Ｎｅｔｆｌｉｘ和Ｄｉｓｎｅｙ＋這些平台爭一日之長短，電視廣播在購買節

目的方向以國產劇為主，在競爭對手播放韓劇為主的時候，集團明顯把重心放在國內受眾，暫時

和其他競爭對手還沒有分出勝負，唯一考慮的是曾志偉等人入主管理層後還沒見都新突破，獎門

人系列重出江湖的多少有江郎才盡的感覺，電視廣播業績疲弱的關鍵主要在於轉型未見成效，在

這個燒錢的過程中可以說是前路漫漫，說到成敗論英雄，投資者現在是宜沽不宜買。

《資深市場人士 戴名》



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