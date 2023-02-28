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28/02/2023 13:59

【香港要聞】許樹昌建議乘坐公共交通工具及人多擠迫時續戴口罩

　　《經濟通通訊社２８日專訊》香港政府宣布明日起全面取消口罩令。政府專家顧問、中大呼
吸系統科講座教授許樹昌表示，由於過去３年市民戴口罩，很少接觸常見的呼吸道病毒，例如流
感、副流感、鼻病毒、腺病毒等，當大眾除下口罩，可能便會受這些病毒感染，因此建議市民日
後乘坐公共交通工具、到人多擠逼的地方、醫院診所等，最好繼續佩戴口罩，並要注意手部衞生

　　許樹昌建議，如果學生上學坐公共交通工具或出席校內一些多人聚集的活動，佩戴口罩，比
較安全，但若班房空氣流通或出席戶外活動，可以毋須戴口罩。
　
＊須留意會否有新變種病毒流入＊
　
　　許樹昌指出，本港新冠疫苗的接種率高，亦有不少人曾感染新冠病毒，免疫屏障高，現時是
適當時候除下口罩，但同時要繼續留意會否有新的變種病毒流入，因歐美澳洲及新西蘭等地，去
年解除口罩令之後，出現冬季流感爆發，香港須密切留意６－９月夏季小流感高峰，會否出現爆
發。
　許樹昌說，據他了解，過去兩星期，有兒童感染呼吸道病毒後，出現相對較以往嚴重的情況。
以往小朋友染病後多數發燒兩、三日，但最近有個案就發燒有一星期。另外，小朋友感染鼻病毒
，以往可能只有些上呼吸道病徵，但最近有個案出現支氣管炎，相信都是由於過去兩三年無接觸
過這類病毒，導致免疫力較差有關。（ｃｌ）
　　

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