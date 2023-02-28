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28/02/2023 16:37

【香港要聞】港府撤銷口罩令，惟進入醫院或院舍仍須佩戴

　　《經濟通通訊社２８日專訊》政府今日公布，經評估疫情最新發展，明日（１日）起將撤銷
所有強制佩戴口罩的要求，讓社會全面復常。然而，為繼續保護高危群組，市民日後進入醫療設
施或安老院和殘疾人士院舍時，仍須遵從佩戴口罩的行政要求。政府亦呼籲，市民如出現呼吸道
病徵，或免疫力弱╱長期病患人士身處空氣流通欠佳的地方，亦應佩戴口罩。
　
＊公共交通工具上，無須再強制戴口罩＊
　
　　港府宣布，由明日起，市民身處公共交通工具上、港鐵已付車費區域內、指明公眾地方（包
括戶外及室內範圍），以及受《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第
５９９Ｆ章）規管的處所時均無須再強制佩戴口罩。
　　港府指，香港已建立牢固的免疫屏障，醫療系統的防治能力以至整體社會的應對能力均已提
升，新冠病毒對本地公共衞生的風險明顯改變。考慮到歷經３年新冠疫情，本港近日各項監測指
標均維持平穩下降趨勢，冬季流感高峰期亦即將踏入尾聲，加上社會各界深切盼望早日全面復常
，政府決定由明日起全面撤銷佩戴口罩的要求。
　
＊政府繼續密切留意疫情發展＊
　
　　政府發言人說，政府會繼續密切留意疫情發展，並監察公共醫療系統的整體運作情況，以保
障巿民健康。政府將刊憲撤銷第５９９Ｆ章及《預防及控制疾病（規定及指示）（佩戴口罩）規
例》（第５９９Ｉ章）的相關指明及指示，以落實上述放寬措施。（ｃｌ）

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