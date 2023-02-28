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28/02/2023 17:35

【香港要聞】港大：六旬以上長者打三針防新冠重症死亡效用逾八成

　　《經濟通通訊社２８日專訊》港大醫學院團隊以去年第一季，即Ｏｍｉｃｒｏｎ變異株流行
期間，醫管局及衞生署逾百萬份數據，分析接種新冠疫苗對不同人士的效用。研究發現６０歲以
上長者接種三針新冠疫苗，對重症及死亡保護力達八成以上，相信市民日後需定期接種加強劑。
　
＊市民或需定期接種加強劑＊
　
　　港大醫學院團隊以年齡分析發現，６５歲或以上長者接種一針後，相比無打針的患者，死亡
率可減少至少四成一，打了三針更減少逾九成半。
　　至於嚴重併發症，打一針至少可減少逾一成半，打三針就至少八成八。接種兩針或以上的慢
性腎病患者，可減少四成四至六成四的住院。
　　至於糖尿病患者接種三針後，至少減少八成半入住深切治療部或死亡等情況。而多病共存的
人士打三針後，死亡率比兩針減低超過九成。
　
＊認同政府現時取消口罩令＊
　
　　港大醫學院藥理及藥劑學系系主任黃志基指出，相類似流感的情況，均有機會有不同的變異
，加強劑差不多是必須的。以現時情況來看，相隔六至九個月差不多是想像之中，但會否人人都
是這樣，或要再多的研究。
　　團隊又指，在天氣回暖加上有免疫屏障，認同政府現時取消口罩令。（ｃｌ）

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