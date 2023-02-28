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28/02/2023 09:50

【外圍經濟】全球經濟放緩對生產造成壓力，日本工廠產出下降

　　《經濟通通訊社２８日專訊》受到全球經濟持續放緩的影響，日本工廠產出在１月份出現３
個月來的首次下跌。
　　日本經濟產業省的數據顯示，１月工廠產出較１２月下降了４﹒６％，經濟師此前預測下降
２﹒９％。亞洲多個地區的農曆新年假期亦是影響產出的因素之一。汽車、汽車零部件和晶片製
造機械下跌，但燃料產量上升。
　　１月工廠產出亦較１年前下降２﹒３％，分析師估計下降０﹒７％。（ｒｃ）

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