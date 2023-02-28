【外圍經濟】大摩將聯儲局首次減息時間預期推遲至２０２４年３月

《經濟通通訊社２８日專訊》摩根士丹利預計，聯儲局在３及５月的會議皆會加息２５基點
，令聯邦基金利率最終升到５至５﹒２５厘，並在２０２４年３月首次減息。
摩根士丹利先前預計聯儲局會在今年１２月首次減息。
摩根士丹利經濟師Ｅｌｌｅｎ Ｚｅｎｔｎｅｒ表示，隨著勞動力市場放緩程度低且時間晚
，首次減息的條件支持性下降，而且隨著失業率溫和上升，造成的放鬆速度也可能會放緩。
（ｒｃ）
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