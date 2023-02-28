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28/02/2023 07:51

【企業盈喜】ＣＧＩＩ（０１９２０）料去年虧轉賺最少１億人幣

　　《經濟通通訊社２８日專訊》ＣＧＩＩ　ＨＬＤＧＳ（０１９４０）公布，預期截至去年
１２月３１日止年度純利不少於１億元（人民幣．下同），而２０２１年度則錄得淨虧損約
２６８０萬元。
　　該集團指，轉虧為盈主因去年度銷售額和毛利增加，因銷售需求和銷量增加，以及期內沒有
信貸虧損撥備，而２０２１年度票據投資的信貸虧損撥備約６６４０萬元。
　　該集團預期於３月２７日公布業績。（ｗｈ）

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