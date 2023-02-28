《經濟通通訊社２８日專訊》北京首都機場（００６９４）公布，預期截至去年１２月３１
日止年度虧損介乎約３５億至約３６億元人民幣，比２０２１年度淨虧損約２１﹒２億元人民幣
有所擴大。
該集團指，虧損增長主因受新冠肺炎疫情持續衝擊，北京首都國際機場旅客吞吐量、飛機起
降架次以及貨郵吞吐量同比出現大幅下降，導致經營業績持續承壓。
該集團預期於３月底前公布業績。（ｗｈ）
28/02/2023 07:53
【企業盈警】北京首都機場（０６９４）料去年虧損最多３６億人幣
《經濟通通訊社２８日專訊》北京首都機場（００６９４）公布，預期截至去年１２月３１
日止年度虧損介乎約３５億至約３６億元人民幣，比２０２１年度淨虧損約２１﹒２億元人民幣
有所擴大。
該集團指，虧損增長主因受新冠肺炎疫情持續衝擊，北京首都國際機場旅客吞吐量、飛機起
降架次以及貨郵吞吐量同比出現大幅下降，導致經營業績持續承壓。
該集團預期於３月底前公布業績。（ｗｈ）
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