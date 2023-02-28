【企業盈喜】中信資源（０１２０５）料去年純利增最多２７％

《經濟通通訊社２８日專訊》中信資源（０１２０５）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度溢利約１３億至１４億元，同比增加約１８％至２７％。

該集團指，預期溢利增長主因期內石油業務經營業績有較好改善，由於在報告期間平均實現

原油價格上升、新技術的應用及持續實行嚴格成本控制，使該業務整體財務表現較佳，以及期內

鋁和煤的平均售價較同期上升，以及澳大利亞電力對沖協議衍生金融工具的公允價值收益增加。

該集團預期於３月底前公布業績。（ｗｈ）

