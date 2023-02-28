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28/02/2023 07:51

【企業盈警】中國通海金融（５９２）料去年稅前虧損最多１６億元

　　《經濟通通訊社２８日專訊》中國通海金融（００９５２）公布，預期截至去年１２月３１
日止年度稅前虧損，將不多於１６億元，比２０２１年度稅前虧損２１﹒９９億元有所收窄。
　　該集團指，虧損主要來自若干貸款之預期信貸損失及投資虧損。若干貸款之預期信貸損失主
因來自於對不同客戶包括前關聯方的進一步撥備。投資虧損主因對若干客戶按市值計算的抵押品
價值及持有的自營投資組合，於去年大幅下降。
　　該集團預期於３月３１日或之前公布業績。（ｗｈ）

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