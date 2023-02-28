《經濟通通訊社２８日專訊》中國通海金融（００９５２）公布，預期截至去年１２月３１
日止年度稅前虧損，將不多於１６億元，比２０２１年度稅前虧損２１﹒９９億元有所收窄。
該集團指，虧損主要來自若干貸款之預期信貸損失及投資虧損。若干貸款之預期信貸損失主
因來自於對不同客戶包括前關聯方的進一步撥備。投資虧損主因對若干客戶按市值計算的抵押品
價值及持有的自營投資組合，於去年大幅下降。
該集團預期於３月３１日或之前公布業績。（ｗｈ）
加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇
28/02/2023 07:51
【企業盈警】中國通海金融（５９２）料去年稅前虧損最多１６億元
《經濟通通訊社２８日專訊》中國通海金融（００９５２）公布，預期截至去年１２月３１
日止年度稅前虧損，將不多於１６億元，比２０２１年度稅前虧損２１﹒９９億元有所收窄。
該集團指，虧損主要來自若干貸款之預期信貸損失及投資虧損。若干貸款之預期信貸損失主
因來自於對不同客戶包括前關聯方的進一步撥備。投資虧損主因對若干客戶按市值計算的抵押品
價值及持有的自營投資組合，於去年大幅下降。
該集團預期於３月３１日或之前公布業績。（ｗｈ）
加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇
|香港要聞28/02/2023
消息指政府最快今日宣布取消口罩令 周三起室內外都可「無罩」
|財經熱話28/02/2023
【虛幣世界】比特幣走勢向好，但穩定幣則需求下降
|財經熱話27/02/2023
陳百里：可持續發展理念融入政策中 鼓勵企業引入智慧城市等元素
|財經熱話27/02/2023
史秀美：期待初創公司推更多AI服務及產品 令本港成為智慧城市
|財經熱話27/02/2023
「2022智慧生活夥伴大獎」頒獎禮共頒發66個獎項
|中國故事27/02/2023
《神州經脈》人幣逼近7關 A股四連跌 衛健委稱疫情呈零星散發
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰