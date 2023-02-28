《經濟通通訊社２８日專訊》百度集團－ＳＷ（０９８８８）公布，余正鈞已辭任首席戰略
官職位，於３月１日，即明日生效。余正鈞將協助該集團完成其工作職責的平穩過渡。
該集團指，余正鈞因個人原因而辭任，他的辭任並非因與該集團產生任何糾紛或分歧。
（ｗｈ）
28/02/2023 07:53
百度集團（０９８８８）首席戰略官余正鈞辭任，明天起生效
《經濟通通訊社２８日專訊》百度集團－ＳＷ（０９８８８）公布，余正鈞已辭任首席戰略
官職位，於３月１日，即明日生效。余正鈞將協助該集團完成其工作職責的平穩過渡。
該集團指，余正鈞因個人原因而辭任，他的辭任並非因與該集團產生任何糾紛或分歧。
（ｗｈ）
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