【企業盈警】新宇環保（００４３６）料去年純利跌逾６０％

《經濟通通訊社２８日專訊》新宇環保（００４３６）公布，預期截至去年１２月３１日止
年度純利跌超過６０％。
該集團指，純利減少主因工業及醫療廢物環保處理及處置服務收益及溢利減少，乃由於危險
廢物收集量減少及平均單位處理價格下跌；環保設備建造及安裝服務收益大幅減少，乃由於超支
項目產生不可收回成本而錄得虧損淨額，以及應佔合資公司之虧損大幅增加。
該集團預期於３月底前公布業績。（ｗｈ）
加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇
|香港要聞28/02/2023
消息指政府最快今日宣布取消口罩令 周三起室內外都可「無罩」
|財經熱話28/02/2023
【虛幣世界】比特幣走勢向好，但穩定幣則需求下降
|財經熱話27/02/2023
陳百里：可持續發展理念融入政策中 鼓勵企業引入智慧城市等元素
|財經熱話27/02/2023
史秀美：期待初創公司推更多AI服務及產品 令本港成為智慧城市
|財經熱話27/02/2023
「2022智慧生活夥伴大獎」頒獎禮共頒發66個獎項
|中國故事27/02/2023
《神州經脈》人幣逼近7關 A股四連跌 衛健委稱疫情呈零星散發
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰