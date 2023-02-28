【企業盈警】新宇環保（００４３６）料去年純利跌逾６０％

《經濟通通訊社２８日專訊》新宇環保（００４３６）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度純利跌超過６０％。

該集團指，純利減少主因工業及醫療廢物環保處理及處置服務收益及溢利減少，乃由於危險

廢物收集量減少及平均單位處理價格下跌；環保設備建造及安裝服務收益大幅減少，乃由於超支

項目產生不可收回成本而錄得虧損淨額，以及應佔合資公司之虧損大幅增加。

該集團預期於３月底前公布業績。（ｗｈ）

