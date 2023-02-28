【北水炒Ｄ乜】淨流入６０﹒４９億元，買騰訊沽比亞迪

《經濟通通訊社２８日專訊》昨日（２７日）恒指低開１８９點，報１９８２１點。最高升

７６點報２００８６點，最低跌２０５點報１９８０４點。恒指收報１９９４３點，跌６６點或

０﹒３３％。

北水全日淨流入６０﹒４９億元，減少２６﹒５％。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股

（００７００）、盈富基金（０２８００）、美團（０３６９０）；淨賣出最多的依次是比亞迪

股份（０１２１１）、中國電信（００７２８）。

主板成交１１２４﹒１６億元減少３﹒４％。其中港股通成交２８３﹒９億元，佔總成交

２５﹒３％。



＊比亞迪指降價僅為經銷商促銷活動＊



內媒報道稱比亞迪（深：００２５９４）王朝系列產品啟動降價，其中，老款車型的優惠幅

度在１萬元（人民幣．下同）以上，部分熱門現款產品也有上千元的優惠。有內媒今早以投資者

身份致電公司，工作人員表示，公司經營情況穩定，部分地區降價為經銷商促銷活動，公司目前

並沒有降價考慮。



＊年內推個性化新品牌，內部代號「Ｆ品牌」＊



此外，有消息稱比亞迪年內將推個性化新品牌，內部代號為「Ｆ品牌」，行業中流傳的一份

會議紀要顯示「Ｆ品牌是個性化潮牌混動，和長城汽車（０２３３３）（滬：６０１６３３）坦

克３００一樣，是一款越野車」。比亞迪回應稱，「Ｆ品牌」為比亞迪專業個性化全新品牌的內

部代號，預計於年內與大家正式見面。網傳對標「坦克３００」等均為不實信息，相關信息以後

續發布為準。

比亞迪ＡＨ股早段均跌，Ａ股跌２％，Ｈ股跌２﹒４％。

騰訊控股無升跌報３４９﹒４元，北水淨買入１５億元；盈富基金跌０﹒７９％報２０﹒０８

元，北水淨買入９﹒７億元；美團升１﹒３４％報１３６﹒２元，北水淨買入６﹒６億元。

比亞迪股份跌３﹒４１％報２１５﹒４元，北水淨賣出２億元；中國電信跌２﹒３１％報

３﹒８１元，北水淨賣出３１００萬元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） １４﹒９５

盈富基金 （０２８００） ９﹒６９

美團 （０３６９０） ６﹒５５

快手 （０１０２４） ２﹒６３

南方恒生科技 （０３０３３） ２﹒４９

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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比亞迪股份 （０１２１１） －２﹒００

中國電信 （００７２８） －０﹒３１

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