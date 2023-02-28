《日入而息》港府明起撤銷口罩令，傳香港寬頻收到ＨＧＣ收購要約

《今天重點》

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李家超稱明起全面取消口罩令，高危處所行政指令處理；會適時檢討禁蒙面法，現階段不處理；

盧寵茂料撤銷口罩令後感染個案會上升，但持續期短暫；明起撤銷口罩令，口罩銷量已跌三成，

院舍料職員續戴；港府撤銷口罩令，惟進入醫院或院舍仍須佩戴

教育局表示撤口罩令適用於全港學校，小學幼稚園快測維持至３﹒１５

傳香港寬頻（０１３１０）獲環電提收購要約，估值或逾１０億美元

港交所（００３８８）明起開始ＦＩＮＩ用戶測試，今年稍後將正式啟用

據報匯控（００００５）香港投資銀行家不滿被取消私人辦公室，擔心保密風險

金管局表示１月新批按揭貸款額按月增３﹒６％；１月份外匯基金總資產按月增加２３７５億元

；１月港元存款升２﹒４％，人民幣存款升０﹒２％

本財年首十月赤字７７０億，財政儲備８８０１億元

二中全會審議通過《黨和國家機構改革方案》

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《即日市況》

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恒指全日低收１５７點報１９７８５，中聯通升逾５％領漲藍籌

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《深滬股市》

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滬綜指Ｖ彈收升０﹒６６％止四連跌，多板塊尾盤拔高

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《美元匯價》

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北愛新協議利英鎊，現阻力１﹒２０８０

歐元最新報１﹒０６１０╱１４，日圓最新報１３６﹒６３╱６４

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《公司業績》

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金輝集團（００１３７）附屬公司去年盈轉虧蝕７１１萬美元

中國光大水務（０１８５７）去年少賺１５﹒８％，派息５﹒１４仙

協合新能源（００１８２）去年純利升１０﹒７％，派息３﹒５港仙

大華銀行去年核心淨溢利升１８％至４８億坡元創歷史新高

永利澳門（０１１２８）年度經營收益７﹒２２億美元跌５２﹒２％

超大現代（００６８２）中期虧損收窄至３８２﹒７萬元人民幣

名創優品（０９８９６）中期純利升１﹒３倍至７﹒６億元人民幣，特息４﹒３美仙

中國環境資源（０１１３０）中期虧損收窄至２８４﹒９萬元，不派息

中國生態（新）（０１３７１）去年虧損收窄至１﹒６億元，不派息

和黃醫藥（０００１３）去年虧損擴大至３﹒６億美元

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《公司資訊》

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信義坡璃（００８６８）料今年浮法玻璃需求好轉，價格谷底回升

百度（０９８８８）蘿蔔快跑武漢全無人車隊突破１００輛車

江山控股（００２９５）與華電融資租賃訂立融資租賃協議

新地（０００１６）星峰薈將整合九龍東智選假日酒店，提供４７６間套房

中電控股（００００２）獨立非執董羅范椒芬５月退任

中銀香港（０２３８８）「前海意見」推進金融市場及基礎設施互聯互通；優化手機版「延期年

金計劃（固定年期）」，降投保年齡

富衛去年新業務價值升２９％至８﹒２３億美元

東亞（０００２３）料今年本港經濟增長達５％，美國將再加息兩次；中國經濟復常成為增長引

擎，中美市場表現將背馳；東亞蔡永雄料本港今年上半年進出口或錄雙位數跌幅

恒生（０００１１）今年慶祝９０周年，將強化定位為高端客戶提供多元化理財服務

據報匯控（００００５）香港投資銀行家不滿被取消私人辦公室，擔心保密風險

盈健醫療（０１４１９）薩翠雲辭任執行董事、首席財務總監等職務

聯交所譴責及批評Ｈｙｇｉｅｉａ（０１６５０）三名董事

農行（０１２８８）李志成請求辭去首席風險官職務

港交所（００３８８）明起開始ＦＩＮＩ用戶測試，今年稍後將正式啟用

藥明巨諾（０２１２６）啟動用於治療晚期肝細胞癌藥物的臨床研究

工蓋（０１４２１）股份合併明日生效

嘉里建設（００６８３）ＴＨＥ ＡＳＴＥ累售２１伙，套４﹒１億元

比亞迪（０１２１１）騰勢Ｄ９售價明起調漲６０００元人民幣

叙福樓（０１９７８）取消客人強制口罩令

吉利涉抄襲長安汽車？吉利（００１７５）內容嚴重失實，將採取法律手段

思博系統（０８３１９）附屬新科研實驗室開幕，專注於創新ＡＩ產品及解決方案

眾安科技注資東南亞二手車買賣平台Ｃａｒｒｏ

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《神州民企》

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基石藥業（０２６１６）舒格利單抗化療胃癌上市申請獲藥監局受理

據報恒大境外債重組方案仍未獲主要債權人支持

中滙集團（００３８２）與眾鑫建設簽訂四會校區建設協議，涉近３億元

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《中國要聞》

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二中全會審議通過《黨和國家機構改革方案》

秦剛本周四赴印度出席Ｇ２０外長會

北京規範廣告發布：沒用過產品不能當代言人

２０２３年世界人工智能大會將於７月６日至８日召開

全年滬深交易所Ａ股累計籌資額比上年減少１６３４億

肯雅中資商低價吸客遭同業投訴，當地政府出招逼關門

人行４８１０億逆回購利率持平，淨投放３３１０億

深圳人才房申購條件放寬，單身年齡限制降至３０歲

深圳發改委等三部門召集９家房企開會，探討投資形勢

摩通擬推新亞洲信用指數，中國美元債權重顯著降

深圳首發數字人幣硬錢包，６２５位港人用八達通申領

滬深交易所本周或迎主板在審項目向註冊審核平移高峰

內地ＫＯＬ表示Ａ股交易員受西方理論影響低估中國資產

前遼寧政協副主席被控受賄，指收受財務數額特別巨大

招行原行長田惠宇涉濫用職權、內幕交易等案遭提公訴

涉嫌受賄、濫用職權罪中聯通原總經理李國華遭提公訴

蘇寧２８﹒１億人民幣售北京ＣＢＤ蘇寧生活廣場予凱德投資

螞蟻集團去年兩次分紅，累計金額達４３８億元人民幣

字節Ｐｉｃｏ調低今年ＶＲ銷量目標，比上年少約一半

據報中國以替代手段重組埃塞俄比亞債務，外交部否認

發改委表示全國推動落實惠企政策涉金額超２１００億

廣交會４月１５日開幕，全面恢復線下辦展

義烏小商品城與上海外高橋簽署戰略合作協議

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《俄烏開戰》

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俄方表示高度關注中國關於解決烏克蘭危機立場文件

耶倫突訪基輔會澤連斯基，今年第三季前援９９億美元

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《國際要聞》

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日本去年新生嬰兒減少５﹒１％，再跌穿歷史最低紀錄

美國第一夫人預告拜登將競選連任，特朗普炮轟ＥＳＧ

航空公司高層職位及董事會八成以上由男性主導

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《外圍經濟》

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Ｍｅｔａ將組建ＡＩ產品團隊，參與聊天機械人競爭

全球經濟放緩對生產造成壓力，日本工廠產出下降

大摩將聯儲局首次減息時間預期推遲至２０２４年３月

澳洲１月零售銷售勝預期，央行３月料再加息２５基點

看跌納斯達克ＥＴＦ的資產規模達創紀錄的６１億美元

若美元及大宗商品價格同步上漲，窮國將面臨滯脹風險

馬斯克重奪全球首富地位，正全力籌措ＡＩ機械人研發

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《大國博弈》

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中俄舉行新一輪亞洲事務磋商

加拿大以國安為由，禁止在政府設備使用ＴｉｋＴｏｋ

據報拜登最快下月設對華投資限制，惟力度遠小於預期

美３Ｄ打印商違反美對華出口管制，罰２７００萬美元

中國外交部表示美國在台灣問題應停止「切香腸」搞突破

華府禁用ＴｉｋＴｏｋ，外交部反對美國泛化國安概念

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《其他消息》

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明起撤銷口罩令，口罩銷量已跌三成，院舍料職員續戴；港府撤銷口罩令，惟進入醫院或院舍仍

須佩戴

李家超稱明起全面取消口罩令，高危處所行政指令處理；會適時檢討禁蒙面法，現階段不處理

劉宇隆贊成「一步到位」全面取消口罩令

盧寵茂料撤銷口罩令後感染個案會上升，但持續期短暫

許樹昌建議乘坐公共交通工具及人多擠迫時續戴口罩

英外相表示國安法下自由受損，港府斥言論不實和偏頗

教育局表示撤口罩令適用於全港學校，小學幼稚園快測維持至３﹒１５

金管局表示１月新批按揭貸款額按月增３﹒６％；１月份外匯基金總資產按月增加２３７５億元

；１月港元存款升２﹒４％，人民幣存款升０﹒２％

本財年首十月赤字７７０億，財政儲備８８０１億元

特首委任陳祖澤為科大副監督，廖長城出任校董會主席

兩電３月起上調燃料調整費，議員促港府檢視利潤保證協議

深股通額度全日用１８﹒５億元，外資連續五日淨流出；滬股通額度全日用１１億元，外資淨流

出１３億元

經絡表示ＭＭＩ報３﹒０９厘連升７個月，創近１５年高

ＧＵＭ表示２月強積金指數跌２﹒７％，人均蝕６６１６元

施永青稱樓市反彈屬技術性調整，今年經濟增速或未能達５％

調查指７８％人經中介投保有不愉快經歷，九成認同網上投保成趨勢

２０２５年到期銀債下月派第一次息，年利率４厘

港大表示六旬以上長者打三針防新冠重症死亡效用逾八成

廉署起訴太平人壽前保險代理及其妻涉嫌詐騙佣金４９萬元

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