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即市新聞

01/03/2023 07:50

《國金頭條》市場對加息幅度預期上升，美股２月最後交易日下跌

　　《經濟通通訊社１日專訊》美國通脹壓力居高不下，市場對加息幅度的預期上升，美股在２
月最後一個交易日下跌。
　　道指周二（２８日）下跌２３２﹒３９點，或０﹒７％，報３２６５６﹒７點。標普５００
下跌１２﹒０９點，或０﹒３％，報３９７０﹒１５點。納指下跌１１﹒４４點，或０﹒１％，
報１１４５５﹒５４點。
　　２月公布的多項經濟數據顯示，通脹並沒有降溫到聯儲局希望看到的程度，尤其是個人消費
支出價格指數（ＰＣＥ）漲幅超預期。市場對利率峰值的預期已經從一個月前的５厘左右，提高
到了５﹒４厘。
　　世界大型企業研究會數據顯示，美國２月消費者信心意外下降，物價持續上漲令前景更悲觀
。此外，最新數據顯示法國和西班牙２月通脹亦意外加速，市場將歐洲央行利率峰值預期提高到
了４厘，這將超過世紀之交時的利率歷史高點。
　
＊美匯月線自去年９月來首度上漲＊
　
　　美匯指數漲０﹒２％，至１０４﹒９３，上月升２﹒８％，是自去年９月以來月線首度上漲
。歐元兌美元下跌０﹒２％，至１﹒０５８６，此前一度上漲０﹒３％至１﹒０６４５。英鎊兌
美元下跌０﹒１％，至１﹒２０５２。美元兌日圓約持平於１３６﹒１６。日圓２月份上漲
４﹒６％，創下２０２２年６月以來的最大月漲幅。
　　紐約期金漲１１﹒８美元，或０﹒７％，收每盎司１８３６﹒７美元，但上月跌近６％，是
２０２１年６月以來最大跌幅。
　　紐約期油漲１﹒３７美元，報每桶７７﹒０５美元，但２月下跌２﹒３％，是連續第４個月
下跌。布蘭特期油漲１﹒４４美元，收每桶８３﹒８９美元，但２月下跌０﹒７％。（ｊｆ）

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