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即市新聞

01/03/2023 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》如何捕捉最具投機價值的股份？

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為４３﹒７５％和５０％
，局勢則分別屬於偏淡和向好。除了一個自己發明，用作超短線投機至超長線投資的選股系統外
，筆者上月起開始為了特別照顧欲快人一步捕捉入市先機的超短線╱短線投機者（主要為前者）
，利用一個較為簡單的選股系統，向大家不定時推介最適合吸納，用作短炒的股份。上月１７日
與２４日收市後分別推介的中國海外發展（００６８８）和新世界發展（０００１７）均見立即
揚升，為我們提供過不俗的獲利空間。
　　今天（１日）起，「港股短炒攻略」只會向Ｐａｔｒｅｏｎ頻道內各Ｐｌａｔｉｎｕｍ或以
上級別的ｐａｔｒｏｎｓ提供。又以昨早（２８日）即市提供的６隻當時最具超短線投機的股份
為例，大家應根據其重要支持位與重要阻力位，計算持貨值博率，再參考圖表形勢，決定將注碼
投放於哪隻身上，結果可以是０隻至６隻。筆者特別喜歡買入的，為那隻收市價被大戶買家刻意
壓低，卻依然符合上述選股條件的股份。有興趣了解筆者選股系統內參數？容後再談。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（影音
：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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