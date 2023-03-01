《缸邊隨筆－石鏡泉》理財啟苗

《缸邊隨筆》如果你這幾天炒股炒到心煩，月尾月頭子女需索多多，你就要諗下怎樣教導子

女理財有道，減輕下你的搵銀壓力。



李錦與三位好友自從２０１５年創辦兒童及青少年理財教育推廣基金「理財啟苗」，義務推

廣理財教育，至今教了４５間中小學，教導超過５４００位中小學生、３７８０位家長及

１３９０位教師。



「理財啟苗」剛發布了第三份理財研究報告，關於理財教育計劃對香港小學生理財能力和心

理健康實驗影響研究報告，共有６間香港小學、１３６名小四學生參與。



過往研究顯示，在年幼時學習理財，對長大後的理財能力及心理狀況均有裨益。較高的理財

能力不僅有助儲蓄、減少債務和改善退休生活，還能提高生活滿意度及減低抑鬱症狀等。因此，

家長、教育人士、僱主及社會大眾均視理財能力為重要的生活技能之一。理財知識能夠幫助兒童

及青少年成長發展，建立正確價值觀及品格，並改善心理質素，惠及個人、家庭及社會。



這項自行開發的研究計劃，目的為發掘４Ｓ課程（課程由香港教育大學與李錦開發，共１０

單元，每單元為一小時）在改善香港小學生的理財能力與相關心理質素的有效性。填補過去研究

主要集中在西方國家和大學生，較少在亞洲地方研究理財教育如何幫助青少年建立更好的理財能

力及相關的心理質素。



＊研究數據顯示＊



在隨機對照實驗中，共分三期，第一期顯示這１３６個學生開始時是沒有分別的，干預組在

完成４Ｓ課程後，在理財能力（知識、態度和行為）及相關的心理質素（延伸滿足、感恩）都有

顯著的正面改變，包括理財知識、態度和行為增長了１６％、１７％及２３％、延伸滿足及感恩

增長了２１％及２６％、母親對子女理財行為的評價增長了２４％。而第三期（相隔三個月）的

結果亦顯示學生在完成理財課程後，仍然能夠保持其提升的理財能力及心理質素。



＊結果以及意義＊



（１）在完成４Ｓ課程後，小學生的理財能力（知識、態度和行為）都有正面提升。



（２）在完成４Ｓ課程後，小學生的心理質素（延伸滿足、感恩）都有正面提升。



（３）在完成４Ｓ課程後，母親對子女理財行為的報告有正面評價及提升。



（４）４Ｓ課程展示了其內容，教學法和成果評估的創新性，特別是與先前的干預研究相比

。



（５）香港與其他華語地區的學校可以將４Ｓ課程納入其正式課程中，以幫助學生改善對其

終身發展至關重要的理財能力。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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