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01/03/2023 08:10

《缸邊隨筆－石鏡泉》理財啟苗

　　《缸邊隨筆》如果你這幾天炒股炒到心煩，月尾月頭子女需索多多，你就要諗下怎樣教導子
女理財有道，減輕下你的搵銀壓力。
　
　　李錦與三位好友自從２０１５年創辦兒童及青少年理財教育推廣基金「理財啟苗」，義務推
廣理財教育，至今教了４５間中小學，教導超過５４００位中小學生、３７８０位家長及
１３９０位教師。
　
　　「理財啟苗」剛發布了第三份理財研究報告，關於理財教育計劃對香港小學生理財能力和心
理健康實驗影響研究報告，共有６間香港小學、１３６名小四學生參與。
　
　　過往研究顯示，在年幼時學習理財，對長大後的理財能力及心理狀況均有裨益。較高的理財
能力不僅有助儲蓄、減少債務和改善退休生活，還能提高生活滿意度及減低抑鬱症狀等。因此，
家長、教育人士、僱主及社會大眾均視理財能力為重要的生活技能之一。理財知識能夠幫助兒童
及青少年成長發展，建立正確價值觀及品格，並改善心理質素，惠及個人、家庭及社會。
　
　　這項自行開發的研究計劃，目的為發掘４Ｓ課程（課程由香港教育大學與李錦開發，共１０
單元，每單元為一小時）在改善香港小學生的理財能力與相關心理質素的有效性。填補過去研究
主要集中在西方國家和大學生，較少在亞洲地方研究理財教育如何幫助青少年建立更好的理財能
力及相關的心理質素。
　
＊研究數據顯示＊
　
　　在隨機對照實驗中，共分三期，第一期顯示這１３６個學生開始時是沒有分別的，干預組在
完成４Ｓ課程後，在理財能力（知識、態度和行為）及相關的心理質素（延伸滿足、感恩）都有
顯著的正面改變，包括理財知識、態度和行為增長了１６％、１７％及２３％、延伸滿足及感恩
增長了２１％及２６％、母親對子女理財行為的評價增長了２４％。而第三期（相隔三個月）的
結果亦顯示學生在完成理財課程後，仍然能夠保持其提升的理財能力及心理質素。
　
＊結果以及意義＊
　
　　（１）在完成４Ｓ課程後，小學生的理財能力（知識、態度和行為）都有正面提升。
　
　　（２）在完成４Ｓ課程後，小學生的心理質素（延伸滿足、感恩）都有正面提升。
　
　　（３）在完成４Ｓ課程後，母親對子女理財行為的報告有正面評價及提升。
　
　　（４）４Ｓ課程展示了其內容，教學法和成果評估的創新性，特別是與先前的干預研究相比

　
　　（５）香港與其他華語地區的學校可以將４Ｓ課程納入其正式課程中，以幫助學生改善對其
終身發展至關重要的理財能力。《資深投資者　石鏡泉》
　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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