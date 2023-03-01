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01/03/2023 08:38

【企業盈喜】力鴻檢驗（０１５８６）預期年度盈利增長逾３０％

　　《經濟通通訊社１日專訊》力鴻檢驗（０１５８６）公布正面盈利預告，預期集團截至
２０２２年１２月３１日止年度公司擁有人應佔利潤增長逾３０％，主要得益於以下因素：
（１）「２　＋　Ｘ」戰略引領下「ＥＳＧ發展策略」行深致遠，（２）　聯邦制架構下的碳中
和服務進行戰略性投入成效初顯，（３）精細化運營管理體系強化，以及（４）國際化服務網絡
優勢賦能。
　　該公司預期３月３０日前後公布業績。（ｍｈ）
　

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