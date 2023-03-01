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01/03/2023 08:38

ＡＳＭＰＴ上季少賺近７１％，年度盈利跌逾１７％，派息１﹒９元

　　《經濟通通訊社１日專訊》ＡＳＭＰＴ（００５２２）公布截至２０２２年１２月底第四季
度業績，該集團期內盈利約２﹒６７億元按年跌７０﹒７％，每股盈利０﹒６５元跌７０﹒７％
。該公司期內銷售收入約４３﹒３億元跌３０﹒２％，新增訂單總額３１﹒２億元按年跌
４０﹒６％，毛利約１７﹒９３億元跌３０％，毛利率為４１﹒４％按年增長８個點子。
　　該集團截至２０２２年１２月底止年度銷售收入約１９３﹒６３億元，跌１１﹒８％；新增
訂單總額１８４﹒４億元減少２９﹒４％，毛利約７９﹒６６億元跌１０﹒６％，毛利率為
４１﹒１％按年增長５５點子；盈利約２６﹒６Ｏ億元減少１７﹒３％，每股盈利６﹒３６元跌
１７﹒６％，擬派末期息１﹒９元跌２６﹒９％。
　　該公司說明，該集團繼於２０２１年「超級周期」錄得銷售收入創新高的表現後，再創下年
度銷售收入及新增訂單總額１第二新高紀錄。此外，儘管２０２２年的宏觀經濟環境充滿挑戰，
集團的第四季度銷售收入仍高於預期，並連續七個季度錄得逾４０％的毛利率。
　　該集團預期２０２３年第一季度銷售收入將介乎４﹒５５億至５﹒２５億美元（約３５﹒７
億至４１﹒２億港元）之間。（ｍｈ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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