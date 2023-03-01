ＡＳＭＰＴ上季少賺近７１％，年度盈利跌逾１７％，派息１﹒９元

《經濟通通訊社１日專訊》ＡＳＭＰＴ（００５２２）公布截至２０２２年１２月底第四季

度業績，該集團期內盈利約２﹒６７億元按年跌７０﹒７％，每股盈利０﹒６５元跌７０﹒７％

。該公司期內銷售收入約４３﹒３億元跌３０﹒２％，新增訂單總額３１﹒２億元按年跌

４０﹒６％，毛利約１７﹒９３億元跌３０％，毛利率為４１﹒４％按年增長８個點子。

該集團截至２０２２年１２月底止年度銷售收入約１９３﹒６３億元，跌１１﹒８％；新增

訂單總額１８４﹒４億元減少２９﹒４％，毛利約７９﹒６６億元跌１０﹒６％，毛利率為

４１﹒１％按年增長５５點子；盈利約２６﹒６Ｏ億元減少１７﹒３％，每股盈利６﹒３６元跌

１７﹒６％，擬派末期息１﹒９元跌２６﹒９％。

該公司說明，該集團繼於２０２１年「超級周期」錄得銷售收入創新高的表現後，再創下年

度銷售收入及新增訂單總額１第二新高紀錄。此外，儘管２０２２年的宏觀經濟環境充滿挑戰，

集團的第四季度銷售收入仍高於預期，並連續七個季度錄得逾４０％的毛利率。

該集團預期２０２３年第一季度銷售收入將介乎４﹒５５億至５﹒２５億美元（約３５﹒７

億至４１﹒２億港元）之間。（ｍｈ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

