恒指半日高收６６６點報２０４５１，聯通百度龍湖齊飆７％

《經濟通通訊社１日專訊》美股三大指數齊跌，道指瀉２３２點，港股反升，恒生指數半日

收報２０４５１，升６６６點或３﹒３７％，主板成交７７５﹒２３億元。恒生中國企業指數報

６８４１，升２６０點或３﹒９６％。恒生科技指數報４１２２，升１９７點或５﹒０４％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團

（０３６９０）；騰訊控股收報３６３﹒２元，升１９﹒６元或５﹒７％，成交６６﹒６５億元

；阿里巴巴－ＳＷ收報９０﹒９元，升４﹒４元或５﹒０９％，成交３２﹒４３億元；美團收報

１４１﹒４元，升５﹒３元或３﹒８９％，成交２１﹒８７億元。國指三大成交股份依次為騰訊

控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。

中聯通（００７６２）收升７﹒３４％，報６﹒１４元，該股成交約６５８６萬股，涉資

３﹒９７億元，盤中高見６﹒１４元，最低見５﹒７４元；百度（０９８８８）升６﹒９７％，

收報１４４﹒２元；龍湖（００９６０）升６﹒９２％，收報２３﹒９５元；舜宇光學科技

（０２３８２）升６﹒７４％，收報９５元。

另外，碧桂園（０２００７）收升６﹒６７％，報２﹒５６元，該股成交約１﹒２６億股，

涉資３﹒１４億元，盤中高見２﹒５９元，最低見２﹒３９元；網易（０９９９９）升

６﹒５２％，收報１２９元；百威亞太（０１８７６）升６﹒３８％，收報２５元；中國平安

（０２３１８）升６﹒２９％，收報５６﹒６５元。（ｋｙ）

