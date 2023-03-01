恒指半日高收６６６點報２０４５１，聯通百度龍湖齊飆７％

《經濟通通訊社１日專訊》美股三大指數齊跌，道指瀉２３２點，港股反升，恒生指數半日
收報２０４５１，升６６６點或３﹒３７％，主板成交７７５﹒２３億元。恒生中國企業指數報
６８４１，升２６０點或３﹒９６％。恒生科技指數報４１２２，升１９７點或５﹒０４％。
恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團
（０３６９０）；騰訊控股收報３６３﹒２元，升１９﹒６元或５﹒７％，成交６６﹒６５億元
；阿里巴巴－ＳＷ收報９０﹒９元，升４﹒４元或５﹒０９％，成交３２﹒４３億元；美團收報
１４１﹒４元，升５﹒３元或３﹒８９％，成交２１﹒８７億元。國指三大成交股份依次為騰訊
控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。
中聯通（００７６２）收升７﹒３４％，報６﹒１４元，該股成交約６５８６萬股，涉資
３﹒９７億元，盤中高見６﹒１４元，最低見５﹒７４元；百度（０９８８８）升６﹒９７％，
收報１４４﹒２元；龍湖（００９６０）升６﹒９２％，收報２３﹒９５元；舜宇光學科技
（０２３８２）升６﹒７４％，收報９５元。
另外，碧桂園（０２００７）收升６﹒６７％，報２﹒５６元，該股成交約１﹒２６億股，
涉資３﹒１４億元，盤中高見２﹒５９元，最低見２﹒３９元；網易（０９９９９）升
６﹒５２％，收報１２９元；百威亞太（０１８７６）升６﹒３８％，收報２５元；中國平安
（０２３１８）升６﹒２９％，收報５６﹒６５元。（ｋｙ）
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