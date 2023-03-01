  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

01/03/2023 12:09

恒指半日高收６６６點報２０４５１，聯通百度龍湖齊飆７％

　　《經濟通通訊社１日專訊》美股三大指數齊跌，道指瀉２３２點，港股反升，恒生指數半日
收報２０４５１，升６６６點或３﹒３７％，主板成交７７５﹒２３億元。恒生中國企業指數報
６８４１，升２６０點或３﹒９６％。恒生科技指數報４１２２，升１９７點或５﹒０４％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團
（０３６９０）；騰訊控股收報３６３﹒２元，升１９﹒６元或５﹒７％，成交６６﹒６５億元
；阿里巴巴－ＳＷ收報９０﹒９元，升４﹒４元或５﹒０９％，成交３２﹒４３億元；美團收報
１４１﹒４元，升５﹒３元或３﹒８９％，成交２１﹒８７億元。國指三大成交股份依次為騰訊
控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。
　　中聯通（００７６２）收升７﹒３４％，報６﹒１４元，該股成交約６５８６萬股，涉資
３﹒９７億元，盤中高見６﹒１４元，最低見５﹒７４元；百度（０９８８８）升６﹒９７％，
收報１４４﹒２元；龍湖（００９６０）升６﹒９２％，收報２３﹒９５元；舜宇光學科技
（０２３８２）升６﹒７４％，收報９５元。
　　另外，碧桂園（０２００７）收升６﹒６７％，報２﹒５６元，該股成交約１﹒２６億股，
涉資３﹒１４億元，盤中高見２﹒５９元，最低見２﹒３９元；網易（０９９９９）升
６﹒５２％，收報１２９元；百威亞太（０１８７６）升６﹒３８％，收報２５元；中國平安
（０２３１８）升６﹒２９％，收報５６﹒６５元。（ｋｙ）

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話01/03/2023
經絡:2月樓花按揭跌逾六成，匯豐奪樓花按揭冠軍
人氣文章財經熱話01/03/2023
券商齊唱好今年可強勁復甦　啤酒股造好百威亞太績前飆逾半成
人氣文章FOCUS01/03/2023
【FOCUS】換屆年再祭機構改革　料涉金融及央企
人氣文章財經熱話01/03/2023
《午市前瞻》恒指企穩十天線為重要指標 太航短線目標3.3元
人氣文章香港要聞01/03/2023
世界冰球錦標賽播錯國歌，港隊T字手勢叫停
人氣文章香港要聞01/03/2023
飲食界料撤口罩令可吸引遊客，口罩公司減產九成
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金