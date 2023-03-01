《盤後部署》內地ＰＭＩ勝預期恒指大反彈，重熊區殺清勢轉頭殺牛

《經濟通通訊社１日專訊》恒指試穿２５０天線及２００００點心理關口後見支持，今早內

地官方公布２月份製造業ＰＭＩ為５２﹒６％，較１月上升２﹒５個百分點，高於市場預期的

５０﹒５％，並反映製造業持續處於擴張水平。恒指今早輕微高開６４點後，隨即有資金追捧，

早段已重返兩萬點以上，隨後不足半日升幅已擴大到超過５００點。

藍籌股內多個板塊造好，尤其早前連跌多日的科技股及內房股。午後短暫爭持後升勢難擋，

升幅曾逼近９００點，最終恒指收報２０６１９，升８３３點或升４﹒２１％，主板成交

１５３９﹒２１億元。國企指數收報６９１４，升３３２點或升５﹒０６％。科技指數收報

４１８５，升２６０點或升６﹒６４％。

網易（０９９９９）升８﹒４２％，收報１３１﹒３元；百度（０９８８８）升７﹒５７％

，收報１４５元；阿里（０９９８８）升６﹒２４％，收報９１﹒９元；騰訊（００７００）升

７﹒３３％，收報３６８﹒８元；美團（０３６９０）升４﹒９２％，收報１４２﹒８元。另外

內房股同樣有追捧；碧桂園（０２００７）升８﹒３３％，報２﹒６元；龍湖（００９６０）升

９﹒６％，報２４﹒５５元；碧桂園服務（０６０９８）升８﹒９４％，報１５﹒８４元。



＊創科績前報告大反擊，股價重上８０元＊



早前遭沽空機構狙擊的創科（００６６９），今日發表超過１０頁的報告反擊，內容提到集

團非常嚴肅地看待一切對公司的有關指控，認為該等指控毫無依據，並指審核委員會已調查報告

內的指控，而結果亦令公司更有信心反映相關指控並無根據。創科尤其花費大量篇幅解釋沽空報

告內最受質疑的毛利率增長平穩一事，解釋主要源於快速開發高利潤的新產品，而該等新產品將

為額外策略投資提供資金，為公司再投資創造良性循環，才能達致毛利率的驕人增。報告帶動今

日公布業績的創科績前升，重新企穩８０元水平，收報８０﹒２５元，升２﹒８２％。



＊恒指牛證區１９７００涉逾９００張牛證＊



恒指今日借內地ＰＭＩ遠比市場預佳而強力反彈，兩會前公布的理想的ＰＭＩ數據，市場對

兩會後公布刺激經濟措施充滿期待，帶動今日多個板塊乘機炒上。恒指今日升勢難擋，除早前調

整幅度較深之外，參考恒指牛熊街貨分布亦略見端倪。昨日熊證街貨量急增，淨增加１４０６張

對應期指，令上日熊證比例反超牛證，揭示今日向上反撲的方向。昨日２０４００以上１００點

熊證區域淨增加５１３張對應期指，一躍成為重貨區，故今日午前亦已在２０４００點見阻力。

恒指今日高見２０６７４，期間已殺掉最少約２４００張對應期指，而今日收市位以上亦暫

未見有每１００點區域涉及超過５００張對應期指數，料恒指進一步上殺的空間不大。相反，以

昨日數據而言，１９７００至１９７８０牛證區域涉及９４５張對應期指數，１９５００以上

１００點區域亦涉及９５６張對應期指數，估計短期恒指再度跌穿兩萬機會亦不小，所幸目前距

離較遠，重回亦需時，但仍不容小覷。（ｈｃ）

