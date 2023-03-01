【外圍經濟】日本央行貨幣政策料轉向，企業發債創１４年高

《經濟通通訊社１日專訊》市場預期即將上任的日本央行（ＢＯＪ）行長或會改變已實施多

年的寬鬆貨幣政策，日本企業紛紛發債。

根據彭博編制的數據顯示，今年初以來，日本企業總共發行了逾２﹒１萬億日圓（１５４億

美元）的本幣債券，創１４年來最高。其中電子商務巨頭樂天發行了２５００億日圓零售債券，

而三菱日聯金融集團亦發行了２３２５億日圓債券。

此外，一項彭博指數顯示，貨幣政策前景變化，令日本企業債風險溢價在２月１４日升至

６５﹒３個基點，創２０２０年６月以來最闊水平，而同期全球信用債息差則收窄。（ｐｃ）



