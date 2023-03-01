《經濟通通訊社１日專訊》市場預期即將上任的日本央行（ＢＯＪ）行長或會改變已實施多
年的寬鬆貨幣政策，日本企業紛紛發債。
根據彭博編制的數據顯示，今年初以來，日本企業總共發行了逾２﹒１萬億日圓（１５４億
美元）的本幣債券，創１４年來最高。其中電子商務巨頭樂天發行了２５００億日圓零售債券，
而三菱日聯金融集團亦發行了２３２５億日圓債券。
此外，一項彭博指數顯示，貨幣政策前景變化，令日本企業債風險溢價在２月１４日升至
６５﹒３個基點，創２０２０年６月以來最闊水平，而同期全球信用債息差則收窄。（ｐｃ）
01/03/2023 14:08
【外圍經濟】日本央行貨幣政策料轉向，企業發債創１４年高
《經濟通通訊社１日專訊》市場預期即將上任的日本央行（ＢＯＪ）行長或會改變已實施多
年的寬鬆貨幣政策，日本企業紛紛發債。
根據彭博編制的數據顯示，今年初以來，日本企業總共發行了逾２﹒１萬億日圓（１５４億
美元）的本幣債券，創１４年來最高。其中電子商務巨頭樂天發行了２５００億日圓零售債券，
而三菱日聯金融集團亦發行了２３２５億日圓債券。
此外，一項彭博指數顯示，貨幣政策前景變化，令日本企業債風險溢價在２月１４日升至
６５﹒３個基點，創２０２０年６月以來最闊水平，而同期全球信用債息差則收窄。（ｐｃ）
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