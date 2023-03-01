《經濟通通訊社１日專訊》市場咨詢公司Ｋａｎｔａｒ發布的最新調查顯示，截至２月１９
日的四周內，英國集貨零售物價上漲達到破紀錄的１７﹒１％，將導致家居平均每年食品開支增
加８１１英鎊。
調查指，這是該公司歷來調查到的最高數據。分析，食品價格增長是繼能源價格之後，英國
居民面臨的第２大通脹問題，３分之２受訪者對食品和飲料價格的關注程度，超過公共部門罷工
和氣候變化。（ｊｆ）
01/03/2023 14:15
【外圍經濟】Ｋａｎｔａｒ調查：英店集貨零售漲價１７％破紀錄
《經濟通通訊社１日專訊》市場咨詢公司Ｋａｎｔａｒ發布的最新調查顯示，截至２月１９
日的四周內，英國集貨零售物價上漲達到破紀錄的１７﹒１％，將導致家居平均每年食品開支增
加８１１英鎊。
調查指，這是該公司歷來調查到的最高數據。分析，食品價格增長是繼能源價格之後，英國
居民面臨的第２大通脹問題，３分之２受訪者對食品和飲料價格的關注程度，超過公共部門罷工
和氣候變化。（ｊｆ）
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