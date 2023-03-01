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01/03/2023 14:24

【國際要聞】ＩＡＥＡ：伊朗高度濃縮鈾庫存增至創紀錄水平

　　《經濟通通訊社１日專訊》國際原子能機構（ＩＡＥＡ）報告稱，伊朗高度濃縮鈾的庫存在
過去３個月增至創紀錄水平。ＩＡＥＡ稱，１月底在對伊朗福爾多（Ｆｏｒｄｏｗ）核燃料濃縮
廠的檢查中，發現了濃凍度達８４％的濃縮鈾微粒。美國中情局局長伯恩斯此前表示，伊朗核計
劃的進展已經變得更令人擔憂。（ｊｆ）
　
　

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