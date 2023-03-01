【國際要聞】ＩＡＥＡ：伊朗高度濃縮鈾庫存增至創紀錄水平

《經濟通通訊社１日專訊》國際原子能機構（ＩＡＥＡ）報告稱，伊朗高度濃縮鈾的庫存在

過去３個月增至創紀錄水平。ＩＡＥＡ稱，１月底在對伊朗福爾多（Ｆｏｒｄｏｗ）核燃料濃縮

廠的檢查中，發現了濃凍度達８４％的濃縮鈾微粒。美國中情局局長伯恩斯此前表示，伊朗核計

劃的進展已經變得更令人擔憂。（ｊｆ）





