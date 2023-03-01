《政經范局－范強》烏克蘭危機的中國立場究竟有何作用？

《政經范局》俄烏開戰一周年，北京推出了關於政治解決烏克蘭危機的「１２點立場」，針

對俄烏衝突方方面面的影響，致力構建出「一碗水端平」的和平進程框架。但也正是因為沒有選

邊站，俄烏雙方暫時都堅持各自立場，兩國在和談之間仍然面對一道「高牆」。既然如此，北京

推出的立場方針究竟有何作用？



事實上，只要羅列以下俄烏衝突中核心「持份者」的各種利益與得失考量，就應該預知和平

前路障礙重重：



＊俄烏和談仍面對高牆＊



一、烏克蘭：雖然獲得北約、七國集團（Ｇ７）的大力支持，但經過一年戰爭，國家受到重

創，兵力損失巨大，前線急缺炮彈及訓練有素的官兵，而美歐援助的坦克、飛機只是畫餅充饑，

因此照道理，烏方應該通過和談找尋喘息之機。



但是，澤連斯基政府在外完全依賴盟國經濟和軍火支援，結果不斷被催促在戰場上爭取重大

勝利，以利施援者展示政治成果，結果戰場淪為一個又一個烏軍絞肉機；在內則有民族主義極右

力量脅迫，不收復失地絕不罷休，澤連斯基斷也不敢輕易對俄談判「示弱」。



二、俄羅斯：經過一年戰爭，普京並沒有如西方預測般被國內反對派推翻，俄羅斯經濟至少

是在短期內也看不到崩盤的可能。無論是戰是和，普京目前都仍掌握無可挑戰的決策權與民意支

持度，來施展他與美國及北約的博弈。



但是，國內民族主義極右強硬派正在喪失耐性，他們認為普京對基輔及北約都過於軟弱。在

這股力量驅使下，再加上北約高度涉足烏克蘭戰場，普京對內擴大徵兵規模，對外發出核戰警告

。在西方媒體仍聚焦於俄軍可能在烏東發起春季攻勢之時，普京卻更可能是在籌備與北約的正面

衝突，甚至不惜訴諸核戰。



三、美國：隨著俄烏戰爭曠日持久，美國國內尤其是共和黨人正在發出警告：美國應該避免

捲入烏克蘭泥沼，儘快抽身以便全力進擊中國。



但是，拜登總統顯然認為，以俄烏和談的形式結束戰爭並不理想。根據近期他的表現，白宮

似乎致力於促成歐洲國家繼續援助烏克蘭，完成削弱俄羅斯的戰略目標。而美國則可以空出手來

，籌謀台海、南海或是朝鮮半島，屆時中俄兩國就會自顧不暇。



四、歐洲：歐洲本來和美國是「利益共同體」，尤其是冷戰結束以來，歐洲國家名義上透過

北約與美國一同「防衛歐洲」，實際上卻把擔子交給美國，自己省下國防經費，全民努力縮短退

休年齡，減少每周工時，或是乾脆透過歐盟「分豬肉」，以成就「歐豬」之美名。



但是，美國現在把歐洲國家推上援烏第一線，這就意味歐洲在美俄之間「魚與熊掌」兼得的

好日子結束了。單看法、英等國民眾在俄烏戰爭爆發後，卻忙於示威要求加薪加福利，就不難看

清歐洲民眾對援烏的誠意。事實上，歐盟死活也不讓烏克蘭「乘快車」加入歐盟，就是防止為其

戰後重建買單。但更為可怕，且不受歐洲控制的是，如果俄羅斯真的與北約爆發核戰，歐洲文明

將會首當其衝。



＊與歐洲共同締造節點和契機＊



在此背景下，俄烏仍未找到和談「節點」，也就是某個關鍵契機，使得雙方不僅有談的必要

，而且還都有足夠的「裏子和面子」，到一張雙方都可接受的桌子坐下來談。而中國立場釋出的

最基本訊息是，北京願意提供這張桌子。



中央外辦主任王毅此前走訪了歐洲多國，參加了慕尼黑安全會議，最後訪問了克里姆林宮。

因此，中方不會不瞭解俄烏跨越和談「高牆」的難度。雖然有關文件方方面面提了十二點，但只

在兩點中方表示了「願意」發揮作用：就是第四點啟動和談，中方願發揮建設性作用，為重啟談

判創造條件；第十二點：中國願為衝突地區戰後重建提供協助，並發揮建設性作用。



烏克蘭要求收復國土；俄羅斯要求烏克蘭無條件投降；美國希望戰火繼續燃燒；這三方暫無

談的意願。但中國的兩個「願意」，卻在極大程度上呼應了歐洲的安全與經濟關切。只要推進和

談，就可以為步步升高的核對抗威脅帶來冷卻機會；如果歐洲能夠爭取到中國分攤一部分烏克蘭

戰後重建工作，也有利於自身的經濟回血。



因此，中方的兩個「願意」，可以理解為先拉動歐洲，一同為俄烏和談締造節點和契機。王

毅的歐洲之行首訪法國，雙方敲定法國總統馬克龍４月訪華，且法方願意積極參與「一帶一路」

國際合作高峰論壇，反映繼德國總理肖爾茨訪華後，中法也正在尋求合作。



＊防範美國藉機金融閃擊中國＊



以上是「中國立場」對烏克蘭危機可以起到的最直接作用，但這份文件覆蓋的範圍恐怕遠超

於此。例如一，對美國：文件的「一碗水端平」，實際上回應了美國國務卿布林肯等白宮和華府

官員對中國「可能」、「計劃」軍援俄羅斯的一系列指控。避免給予美方口實，一如去年針對俄

羅斯般，對華發起「金融閃電戰」，或是加大干預台海力度。



例如二，對俄羅斯：在美俄重新走向敵我對抗的嚴峻國際形勢下，對外公告中國的「一碗水

端平」立場，可以預先提醒包括俄羅斯在內的國家，在尋求或表述中國的支持時，應遵循十二點

方針的框架之內，而不是之外。



最後看美方反應，如前所述，拜登政府致力於推動歐洲繼續透過援烏削弱俄羅斯。如果中國

拉動歐洲大國一同對俄烏勸和促談，將不符合白宮預期，且一旦水到渠成，不僅開啟北京參與調

解歐洲事務先河，亦意味著美國影響力此消彼長。



拜登政府對此肯定堅決反對，絕不答應，更何況炸北溪，射汽球，全憑實力說話，美國絕對

能令歐洲的抗俄戰火繼續燃燒。為此拜登政府必須繼續保持對烏克蘭戰場的「做功」，以推高歐

洲緊張情勢。但如此一來，美國又如何能自烏克蘭抽身以全力進擊中國？



所以中國立場所應對的，說到底就是亞歐一盤棋。在北京發表有關立場之前，還一度有指國

家主席習近平會發表《和平宣言》，事實證明北京最後更傾向於放慢節拍。



相信在未來數月，北京會依據美方在台海等地區的動做，針鋒相對調整對亞歐整體戰略。北

京對烏克蘭危機的具體促和方案，亦會趁白羅斯總統盧卡申科、法國總統馬克龍及歐盟領導層訪

華，以及習近平訪莫斯科的節點，一步一步地對外宣示。《經濟通通訊社評論員 范強》

