《台股攻略－黃振宇》電子股展開反彈，台股今日倒升近百點

《台股攻略》台股加權指數今日（１日）早盤一度跌過百點，金融、鋼鐵及航運股受壓，指

數最多跌１１６點，幸台積電領漲，電子股展開反彈，聯發科一度漲停，指數升勢擴大，最終收

１５５９８點，升９４點，成交金額為２５１５﹒０８億元（新台幣．下同），三大法人合計淨

賣出５７﹒３億元，投信則逆勢錄得連續８日淨買入記錄。

電子權值股方面，台積電曾低見５０４元，然而低位獲買盤承接，公司亦發聲明駁斥首季營

運目標無法達成的傳聞，消息刺激股價升２﹒２％，高收５２２元；聯發科擬每股派發７６元現

金股息，加上ＭＷＣ（世界行動通訊大會）題材加持，股價升９﹒４％，收７９１元，直逼

８００元關口；信驊一度站上３０００元關口，最終收２９６５元，升６％。矽智財（ＩＰ）股

獲資金追捧，世芯－ＫＹ漲停，收１０３５元，重回千金股行列；創意升１﹒７％，收１１８０

元，創歷史新高；力旺升超過４％，收１９５０元。ＡＩ概念持續發酵，軟體股同步強勢，實威

、凌群、智聯服務、宏碁資訊及大塚均漲停；晉泰、三竹、東捷資訊、倍力、訊連及中菲均升

２﹒３％至５﹒５％。鋼鐵股受壓，中鋼跌３﹒５％，中鴻跌超過５％，燁輝、春源、官田鋼、

佳大、新光鋼及彰源均跌２％至４％。金融股普遍走弱，金控雙雄的富邦金及國泰金均跌

１﹒６％，開發金及元大金亦跌超過１％，兆豐金則升１﹒２％。航運股表現疲弱，貨櫃三雄的

萬海跌１﹒３％，陽明跌１﹒２％，長榮跌０﹒６％。航空雙雄長榮航及華航分別跌０﹒９％及

１％。

由於美國１月通脹均高於預期，導致美聯儲維持強硬加息取態，預期台股將維持震盪走勢。

現階段宜選股不選市，投資者可留意近來的ＣｈａｔＧＰＴ熱潮，Ｇｏｏｇｌｅ、百度及阿里巴

巴等科技企業龍頭將投放ＡＩ服務，預計ＡＩ概念股的投資價值將獲提升。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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