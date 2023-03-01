  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

01/03/2023 09:50

《窩輪豪情－梁業豪》好友於恒指日線圖上等甚麼？

　　《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為電訊業、金融
業與醫療保健業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為友邦保
險（０１２９９）、中國移動（００９４１）與匯控（００００５），可用作買入其相關認購權
證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股份，則宜首
選建設銀行（００９３９）、阿里巴巴（０９９８８）與中信股份（００２６７）。
　　港股有跡象於恒指日線圖保歷加通道底部附近跌勢喘定，但因早前亦曾多次出現過同樣的情
況，其後指數卻繼續下挫，相信投資者的應市信心並不會因而回復。短期形勢尚屬顯著向淡，須
待ＳＴＣ發出買入訊號後，我們才可假設短期跌浪告一段落，開始分批小注持有恒指牛證圖利，
但須觀察圖上其餘主要技術分析指標會否相繼轉好，支持我們入市加注造好。初步估計，ＲＳＩ
和ＳＡＲ最有機會跟隨ＳＡＲ轉好；前者升破其５天平均線，後者則出現極點高位。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章國際動態01/03/2023
美商務部擬撤銷對華為出口許可，全面切斷華為供應鏈
人氣文章90後投資達人 - 朱公子01/03/2023
2025年比特幣勢必能夠到達70,000美金以上！把握比特幣賺錢機會
人氣文章香港要聞01/03/2023
口罩令撤銷首日　街頭仍有三分二人配戴
人氣文章開市Good Morning01/03/2023
熊麗萍料恒指3月走勢較上月佳　須留意企業疫後業務展望
人氣文章國際動態01/03/2023
【俄烏開戰】烏無人機首襲莫斯科郊外，疑遭電子干擾未命中目標
人氣文章財經熱話01/03/2023
【虛幣世界】監管與通脹困擾市場，加密貨幣波動性下降
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金