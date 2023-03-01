《窩輪豪情－梁業豪》好友於恒指日線圖上等甚麼？

《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為電訊業、金融

業與醫療保健業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為友邦保

險（０１２９９）、中國移動（００９４１）與匯控（００００５），可用作買入其相關認購權

證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股份，則宜首

選建設銀行（００９３９）、阿里巴巴（０９９８８）與中信股份（００２６７）。

港股有跡象於恒指日線圖保歷加通道底部附近跌勢喘定，但因早前亦曾多次出現過同樣的情

況，其後指數卻繼續下挫，相信投資者的應市信心並不會因而回復。短期形勢尚屬顯著向淡，須

待ＳＴＣ發出買入訊號後，我們才可假設短期跌浪告一段落，開始分批小注持有恒指牛證圖利，

但須觀察圖上其餘主要技術分析指標會否相繼轉好，支持我們入市加注造好。初步估計，ＲＳＩ

和ＳＡＲ最有機會跟隨ＳＡＲ轉好；前者升破其５天平均線，後者則出現極點高位。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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