【虛幣世界】監管與通脹困擾市場，加密貨幣波動性下降

《經濟通通訊社１日專訊》消息指，自２月２４日起，比特幣和及以太幣的平均真實區間
（ＡＴＲ） 分別下跌了１６％和１１％，而ＡＴＲ是衡量市場波動性的指標。相比之下，傳統
金融指數（標準普爾 ５００ 指數、納斯達克綜合指數、道瓊斯工業平均指數）的ＡＴＲ同期
分別下降了２﹒７％、２﹒１％和１﹒５％。
分析相信，上周公布的通脹數據令市場波動性降低，加上市場預期３月２２日的議息會議上
必定加息四分一厘（半厘的可能性亦在上升）；而金融穩定委員會（ＦＳＢ）和國際貨幣基金組
織 （ＩＭＦ） 將於９月發布的綜合文件將提供有關監管框架的更多細節，都令市場持有觀望
態度。
《經濟通》數據顯示，比特幣現報２３０５５﹒６９元（美元．下同），跌０﹒３７％
（２４小時比較．下同）；以太幣現報１６０２﹒０１元，跌０﹒２０％；艾達幣報
０﹒３４９４元，跌０﹒６８％；瑞波幣報０﹒３４９４元，跌０﹒６８％。（ｕｌ）
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