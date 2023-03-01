【虛幣世界】監管與通脹困擾市場，加密貨幣波動性下降

《經濟通通訊社１日專訊》消息指，自２月２４日起，比特幣和及以太幣的平均真實區間

（ＡＴＲ） 分別下跌了１６％和１１％，而ＡＴＲ是衡量市場波動性的指標。相比之下，傳統

金融指數（標準普爾 ５００ 指數、納斯達克綜合指數、道瓊斯工業平均指數）的ＡＴＲ同期

分別下降了２﹒７％、２﹒１％和１﹒５％。

分析相信，上周公布的通脹數據令市場波動性降低，加上市場預期３月２２日的議息會議上

必定加息四分一厘（半厘的可能性亦在上升）；而金融穩定委員會（ＦＳＢ）和國際貨幣基金組

織 （ＩＭＦ） 將於９月發布的綜合文件將提供有關監管框架的更多細節，都令市場持有觀望

態度。

《經濟通》數據顯示，比特幣現報２３０５５﹒６９元（美元．下同），跌０﹒３７％

（２４小時比較．下同）；以太幣現報１６０２﹒０１元，跌０﹒２０％；艾達幣報

０﹒３４９４元，跌０﹒６８％；瑞波幣報０﹒３４９４元，跌０﹒６８％。（ｕｌ）



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