恒指重上兩萬後續尋高，升逾５００點，舜宇急飆逾７％冠藍籌

《經濟通通訊社１日專訊》恒指上午升幅持續擴大，最新升幅擴大至超過５００點，逼近

２０３００水平。較早前藍籌升幅榜首由績前百威（０１８７６）及電訊股領升，盤中舜宇

（０２３８２）有關大手資金流入，突飆超過７％暫為最大升幅藍籌，現升７﹒７５％，報

９５﹒９元。

電訊股及啤酒股續強；中移動（００９４１）升２﹒３％，報６０﹒１５元，以現價計，該

股暫連升２日，累計升幅４﹒９７％；中電信（００７２８）升５﹒３７％，報４﹒１２元，以

現價計，該股暫連升２日，累計升幅８﹒１４％；中聯通（００７６２）升５﹒９４％，報

６﹒０６元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１１﹒６％。

百威亞太（０１８７６）升６﹒３８％，報２５元；潤啤（００２９１）升４﹒０６％，報

６０﹒３元；青啤（００１６８）升３﹒４２％，報８０﹒０５元，以現價計，該股暫連升３日

，累計升幅７﹒８１％。

現時，恒生指數報２０２９３，升５０７點或升２﹒５６％，主板成交５０４﹒０３億元。

國企指數報６７８１，升２００點或升３﹒０４％。恒生科技指數報４０８３，升１５８點或升

４﹒０４％。

即月期指新報２０２５６，升５１４點，低水３７點。即月國指期貨報６７９８，升２０１

點，高水１７點。即月科指期貨新報４０９５，升１６４點，高水１５點。

上證綜合指數報３３００，升２１點或升０﹒６４％，成交１５５１﹒８３億元人民幣。

深證成份指數報１１８７７，升９３點或升０﹒７９％，成交２２９８﹒８０億元人民幣。



表列十大升幅藍籌股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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舜宇光學科技（０２３８２） ９５﹒９０元 升７﹒７５％

百威亞太（０１８７６） ２５﹒００元 升６﹒３８％

龍湖（００９６０） ２３﹒５５元 升５﹒１３％

網易（０９９９９） １２８﹒１０元 升５﹒７８％

中聯通（００７６２） ６﹒０６元 升５﹒９４％

阿里健康（００２４１） ５﹒９１元 升５﹒５４％

中國平安（０２３１８） ５５﹒８０元 升４﹒６９％

騰訊（００７００） ３５９﹒６０元 升４﹒６６％

藥明生物（０２２６９） ５７﹒４０元 升４﹒９４％

李寧（０２３３１） ６９﹒６０元 升４﹒２７％

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（ｈｃ）

