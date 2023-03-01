恒指收市尾段升至逾８００點，龍湖升近９％領漲藍籌，騰訊升７％

《經濟通通訊社１日專訊》恒指今日高開６４點，報１９８４９，早段很快重上兩萬關，其

後科技股升幅逐步擴大，帶動恒指在收市尾段升逾８００點。

現時，恒生指數報２０５９４，升８０８點或升４﹒０９％，主板成交１３１５﹒７０億元

。國企指數報６９０１，升３２０點或升４﹒８７％。恒生科技指數報４１７６，升２５１點或

升６﹒４１％。

內房股龍湖（００９６０）漲領藍籌，現價升８﹒９３％，報２４﹒４元，該股成交約

１４１１萬股，涉資３﹒３７億元，盤中高見２４﹒５元，最低見２２﹒４元；中海外

（００６８８）升４﹒５７％，報２０﹒３５元；潤地（０１１０９）升２﹒８７％，報

３５﹒８元；碧桂園（０２００７）升７﹒９２％，報２﹒５９元。

科技股方面，騰訊（００７００）升７﹒１６％，報３６８﹒２元；阿里（０９９８８）升

６﹒０１％，報９１﹒７元；美團（０３６９０）升４﹒５６％，報１４２﹒３元；網易

（０９９９９）升８﹒０９％，報１３０﹒９元；ＡＩ概念股百度（０９９８８）則升

８﹒４６％，報１４６﹒２元。

即月期指新報２０５７６，升８３４點，低水１８點。即月國指期貨報６９２１，升３２４

點，高水１９點。即月科指期貨新報４１９４，升２６３點，高水１７點。

上證綜合指數報３３１２，升３２點或升１﹒００％，成交３８４３﹒８７億元人民幣。深

證成份指數報１１９１４，升１３０點或升１﹒１１％，成交２２７２﹒４３億元人民幣。



表列部分藍籌股表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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龍湖（００９６０） ２４﹒４元 升８﹒９３％

中海外（００６８８） ２０﹒３５元 升４﹒５７％

潤地（０１１０９） ３５﹒８元 升２﹒８７％

碧桂園（０２００７） ２﹒５９元 升７﹒９２％



騰訊（００７００） ３６８﹒２元 升７﹒１６％

阿里（０９９８８） ９１﹒７元 升６﹒０１％

美團（０３６９０） １４２﹒３元 升４﹒５６％

百度（０９８８８） １４６﹒２元 升８﹒４６％

網易（０９９９９） １３０﹒９元 升８﹒０９％



舜宇光學科技（０２３８２） ９６﹒６元 升８﹒５４％

阿里健康（００２４１） ６﹒０２元 升７﹒５％

潤啤（００２９１） ６２﹒１元 升７﹒１６％

招行（０３９６８） ４５﹒３５元 升６﹒７１％

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（ｅｒ）

