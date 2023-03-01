《午市前瞻》恒指企穩十天線為重要指標，太航短線目標３﹒３元

《經濟通通訊社１日專訊》恒生指數半日收報２０４５１，升６６６點或３﹒３７％，主板

成交７７５﹒２３億元。恒生中國企業指數報６８４１，升２６０點或３﹒９６％。恒生科技指

數報４１２２，升１９７點或５﹒０４％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團

（０３６９０）；騰訊控股收報３６３﹒２元，升１９﹒６元或５﹒７％，成交６６﹒６５億元

；阿里巴巴－ＳＷ收報９０﹒９元，升４﹒４元或５﹒０９％，成交３２﹒４３億元；美團收報

１４１﹒４元，升５﹒３元或３﹒８９％，成交２１﹒８７億元。國指三大成交股份依次為騰訊

控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。



＊溫鋼城：內地經濟數據料好轉＊



恒指今日高開６４點，報１９８４９。早段科技股表現較佳，騰訊（００７００）曾升逾

５％，阿里巴巴（０９９８８）、京東（０９６１８）曾升逾４％。美團（０３６９０）亦曾升

逾３％，汽車、餐飲及內房板塊同樣造好，帶動恒指很快重上兩萬關，更一度升逾６６０點，直

逼１０天線。

ｉＦＡＳＴ Ｇｌｏｂａｌ Ｍａｒｋｅｔｓ副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，內地

２月官方製造業採購經理指數反映製造業進一步擴張，經濟數據強勁，是提振市場氣氛的其中一

個因素。他預期隨著疫後復常，服務業及製造業加快復甦，加上兩會的政策憧憬，內地接下來的

經濟數據會愈來愈好，對港股有一定幫助。

事實上，恒指自１月份高位２２７００持續回調，上日低見１９７８３，已累跌２９１７點

，上日的９日ＲＳＩ更跌至２２，意味已接近嚴重超賣。溫鋼城估計，恒指短線若可重新企穩在

１０天線上，而北水流入情況改善，有望向上衝破２０天線，收復２月龐大的跌幅。



＊太航失守５０天線離場＊



太平洋航運（０２３４３）今日在航運股之中升幅較顯著，股價曾漲逾１０％。公司上周公

布去年全年業績，純利７﹒０２億美元，按年跌１６﹒９２％，每股基本盈利１３﹒９３美仙；

派發末期基本股息每股１７港仙及額外末期特別股息每股９港仙，全年派息７８港仙，按年增

５﹒４％。

溫鋼城表示，太平洋航運近期走勢強勁，與波羅的海乾散貨指數回升有關，疊加純利倒退卻

按年增加派息的因素，刺激股價持續向上。不過，他提到航運股由２０２１年疫情爆發時期的升

幅過大，目前反彈並不代表行業前景已經好轉，加上今明年的盈利預測不太可觀，建議投資者部

署航運股時須審慎。

部署方面，溫鋼城指太平洋航運仍企穩在１０及２０天線之上，短線走勢仍強。他建議持貨

者特別留意２﹒８元水平，因為該位為１０、２０及２５０天線的匯聚點，失守此位可考慮減五

成倉位，５０天線都守不住就止蝕離場，目標３﹒３元。（ｅｒ）

