【ＥＳＧ】花旗與中華電力簽訂多年期可再生能源證書購買協議

《經濟通通訊社１日專訊》花旗集團今天宣布與中電控股（００００２）旗下中華電力公司

簽訂一份多年期協議，承諾於２０２７年前向中華電力購買多達１０６４０００００千瓦特小時

（ｋＷｈ）的本地可再生能源證書，為期六年。此舉令花旗集團成為首間全面採用中華電力提供

的本地可再生能源的銀行，預計減少４１４９６噸的二氧化碳排放量。

花旗集團是中華電力「可再生能源證書」最大的買家之一，並積極參與中華電力各項節能減

碳的能源方案。２０２１年，花旗集團在位於九龍東的花旗大樓天台安裝合共３６０塊太陽能發

電板，而該可再生能源發電系統是接駁至中華電力電網。

花旗集團香港及澳門區行政總裁辛葆璉表示，集團在２０２０年已實現百分百採用可再生能

源的環球營運目標，公司對於能夠透過與中華電力的合作，採用本地生產可再生能源，進一步實

踐環境可持續發展的承諾，深感自豪。花旗期待進一步加深與中華電力的合作，通過創新方案和

倡議，實現一個可永續的未來。

中華電力總裁蔣東強指，香港致力在２０５０年前達致碳中和，商界愈來愈重視以各種途徑

管理能源需求，實現他們的減碳目標。中電可再生能源證書是其中一個具成本效益的方法抵銷碳

排放，近年客戶採購的額度更有上升的趨勢，成績令人鼓舞。」

花旗集團承諾全球業務於２０５０年實現溫室氣體零排放，當中包括集團營運直接產生及融

資活動的相關排放。集團的自身營運目標是於２０３０年實現溫室氣體淨零排放。（ｃｌ）

