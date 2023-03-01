【夜期時段】即月期指最新報２０５８１點，跌９點，低水３９點

《經濟通通訊社１日專訊》即月期指在夜期時段開市報２０６００點，升１０點，低水２０

點，最新報２０５８１點，跌９點，低水３９點，合約成交１０４２張。

即月國指期貨在夜期時段開市報６９３０點，升２點，高水１６點，最新報６９２３點，跌

５點，高水９點，合約成交３７０張。

