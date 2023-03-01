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01/03/2023 19:17

《再戰明天》歐洲央行執委發表講話，歐元區公布失業率及ＣＰＩ

　　《經濟通通訊社１日專訊》歐洲央行執委發表講話，及歐元區公布失業率及ＣＰＩ，料為周
四（２日）市場焦點。
　　各國重要經濟活動方面，日本央行審議委員高田創發表講話並召開新聞發布會，歐盟執委會
副主席東布洛夫斯基和美國貿易代表戴琪會談。本港時間周四晚８：３０ｐｍ，歐洲央行執委施
納貝爾發表講話。
　
＊本港公布零售銷售，嗶哩嗶哩公布業績＊
　
　　數據方面，周四本港時間８：３０ａｍ，澳洲公布１月建築許可，月率料由１８﹒５％逆轉
至下滑７％。本港時間１：００ｐｍ，日本公布２月消費者信心指數，料由３１升至３２。本港
時間４：３０ｐｍ，香港公布１月零售銷售，年率升幅料由１﹒１％擴大至４﹒５％。本港時間
６：００ｐｍ，歐元區公布１月失業率，料維持於６﹒６％；２月消費者物價指數月率料由下滑
０﹒２％改善至升０﹒５％，年率升幅料由８﹒６％收窄至８﹒３％；２月核心消費者物價指數
年率升幅料維持於５﹒３％。本港時間９：３０ｐｍ，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由
１６５﹒４萬升至１６６﹒９萬；首次申請失業救濟金人數料由１９﹒２萬升至１９﹒５萬。
　　在本港，明日公布業績的公司有：嗶哩嗶哩（０９６２６）等。（ｗａ）

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