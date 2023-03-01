理文造紙去年純利跌６２％至１１﹒９億元，息３﹒３仙

《經濟通通訊社１日專訊》理文造紙（０２３１４）公布，截至２０２２年１２月３１日止

全年純利１１﹒８５億元，按年跌６２﹒０５％；每股基本盈利２７﹒４６仙，派發末期息

３﹒３仙，較去年同期減少７０％。全年派息９﹒８仙，按年跌６２﹒３％。

期內收入２９１﹒７億元，跌１０﹒２７％。（ｒｈ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

