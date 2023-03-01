【兩會在即】廠商會倡完善共性技術服務平台建設

《經濟通通訊社１日專訊》全國人民代表大會及中國人民政治協商會議將於３月４日及５日

在北京召開，適逢今年是貫徹中共二十大精神的開局之年，各界關注會議就推進「穩經濟、擴內

需」所作的決策部署。為打造對香港工商界更友善的營商環境，讓他們更好地融入國家發展大局

，香港中華廠商聯合會就多個港商關注的議題提出了多項建議，並將透過會內的港區全國政協委

員和港區全國人大代表在兩會期間提交。

廠商會建議，國家有關部門應組建一批以傳統產業為主要服務對象的「共性技術研發平台」

，聚焦解決傳統產業在升級轉型過程中所遇到的共性技術難題，其中以配合國家綠色轉型的環保

技術問題最具迫切性；從中小企佔比、公益研發項目數量等方面著手訂立ＫＰＩ，以建立更包容

、更開放的「共性技術研發平台」，讓中小企業和港澳台企業獲得均等參與機會，通過應用共性

技術成果，提升競爭力；善用於２０２１年成立的「粵港澳大灣區國家技術創新中心」，並與香

港創科生態圈的各持份者建立更緊密的合作機制，專門就港資製造業面對的共性技術難題進行研

究，推動大灣區產業的技術進步。



＊加強信用信息共享應用＊



廠商會亦建議，利用大數據等先進工具，進一步拓展對中小微型企業的信用信息採集範圍，

並通過到貨付款準時度、負債率等信息，對其作出更精細的信用評價，以供大眾參考；將「企業

公共信用評價結果」依法與包括境外市場主體在內的第三方共享，以提高中小微型企業的信用信

息透明度；建議將「企業信用信息數據庫」開放予香港出口信用保險局使用，使其能夠更好地扮

演促進港商拓展內銷市場的角色等。



＊加強推進香港與內地商標領域合作＊



廠商會建議，根據《商標法》，註冊人只要有「正當理由」，即使連續三年停止使用商標仍

可不予撤銷；有關當局應視新冠疫情為「不可抗力」因素，對遭惡意註銷商標的案件不予受理；

如主管機關認為有需要受理相關案件，亦希望「特事特辦」，以「一國」原則對商標曾在過去三

年於香港被使用，視為等同於在內地使用，並接納企業或團體以此為佐證作出申述；加強內地與

香港在商標註冊及保護方面的合作，例如可邀請雙方工商界、法律界的代表出任兩地商標評審委

員會的顧問或成員。長遠而言，兩地亦應完善知識產權糾紛的跨境處理機制，包括聯合審議涉及

商標跨境註冊、使用等方面的問題，以及鼓勵企業採取仲裁、協商等非訴訟方式解決跨境糾紛等

。（ｂｎ）

