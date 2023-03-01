【企業盈警】勝獅貨櫃料去年純利錄最多５０００萬美元

《經濟通通訊社１日專訊》勝獅貨櫃（００７１６）公布，截至２０２２年１２月３１日止
年度，與２０２１年度股東應佔綜合溢利１﹒８７億美元比較，集團目前預期２０２２年度的公
司股東應佔綜合溢利將在約４３００萬美元至約５０００萬美元之間。乾集裝箱於２０２２年第
四季度的需求低於在２０２２年１１月的預計，這影響集團２０２２年度的整體業績。（ｂｎ）
【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇
|財經熱話01/03/2023
電訊三寶質優兼熱炒數字經濟概念 齊獲大行祝福股價再闖高點揀好？
|香港要聞01/03/2023
竹篙灣隔離設施正式關閉，27萬人次曾入住
|香港要聞01/03/2023
JobsDB:香港缺乏科技人才，企業可靠良好文化搶人才
|財經熱話01/03/2023
經絡:2月樓花按揭跌逾六成，匯豐奪樓花按揭冠軍
|財經熱話01/03/2023
Cheers！券商唱好今年可強勁復甦 啤酒股飲勝百威亞太績前飆逾半成
|FOCUS01/03/2023
【FOCUS】換屆年再祭機構改革 料涉金融及央企
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰