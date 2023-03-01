【企業盈警】勝獅貨櫃料去年純利錄最多５０００萬美元

《經濟通通訊社１日專訊》勝獅貨櫃（００７１６）公布，截至２０２２年１２月３１日止

年度，與２０２１年度股東應佔綜合溢利１﹒８７億美元比較，集團目前預期２０２２年度的公

司股東應佔綜合溢利將在約４３００萬美元至約５０００萬美元之間。乾集裝箱於２０２２年第

四季度的需求低於在２０２２年１１月的預計，這影響集團２０２２年度的整體業績。（ｂｎ）

