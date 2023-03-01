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01/03/2023 16:52

創科（６６９）去年純利跌２％至１０﹒８億美元，末期息９０港仙

　　《經濟通通訊社１日專訊》創科實業（００６６９）公布，截至２０２２年１２月３１日止
全年純利１０﹒７７億元（美元．下同），按年跌２％，每股基本盈利５８﹒８６美仙，派發末
期息９０港仙，連同中期股息每股９５港仙，全年派息１８５港仙，按年持平。
　　期內營業額１３２﹒５４億元，升０﹒３８％；毛利５２﹒１３億元，升１﹒７８％；毛利
率連續第十四年錄得增長，上升５４個基點至３９﹒３％，主要受惠於各項改善因素推動，包括
ＭＩＬＷＡＵＫＥＥ的增長、售後電池業務取得成功，新產品利潤率持續增長及生產效率，足以
彌補集團期內減少生產以降低庫存，對消費者業務所造成的利潤壓力。
　　期內，電動工具業務佔總銷售９３％，按當地貨幣計算增長５﹒５％。ＭＩＬＷＡＵＫＥＥ
按當地貨幣計算增長２１﹒８％，抵銷消費者工具及地板護理業務的跌幅。電動工具業務於歐洲
及全球其他地區錄得低雙位數自然增長，核心的北美業務亦錄得正面增長。
　　期內自由現金流達到３﹒２９億元，於下半年大幅改善。營運資金佔銷售額比例為
２１﹒２％，去年同期為２０﹒９％。年末製成品存貨日數下降３日至１１３日。資本開支回落
至５﹒８１億元，脫離２０２１年的投資水平高峰。（ｂｎ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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