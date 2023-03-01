【香港要聞】世界冰球錦標賽播錯國歌，港隊Ｔ字手勢叫停

《經濟通通訊社１日專訊》再有港隊參與的國際體育賽事發生播錯國歌事件。在波斯尼亞舉

行的世界冰球錦標賽第三級別比賽，香港男子隊昨日在分組賽以１１比１擊敗伊朗，賽後播放國

歌時錯誤播放反修例歌曲，維持約１０秒，港隊成員隨即做出Ｔ字手勢叫停，有隊員上前向賽會

反映，大會其後道歉指會更正，並正確播出中國國歌。（ａｃ）（ｚｚ）









