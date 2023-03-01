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01/03/2023 17:09

賀一誠與淡馬錫中國區主席會面，歡迎後者有意投資深合區及大灣區

　　《經濟通通訊社１日專訊》澳門行政長官賀一誠昨（２８）日在政府總部會見淡馬錫中國區
主席吳亦兵，雙方就淡馬錫控股公司經營模式及助力產業發展等議題交換意見。賀一誠對淡馬錫
未來有意投資深合區及大灣區表示歡迎。
　　賀一誠指出，粵澳兩地政府正全力推進深合區的發展，以助力澳門經濟適度多元化，淡馬錫
計劃投資深合區及大灣區，說明對深合區及大灣區的發展前景充滿信心。在粵澳共同發展深合區
的進程中，澳門政府樂意就有關投資計劃予以協助，並指示金融管理局就有關議題進行研究。
　
＊淡馬錫未來在華投資聚焦數位化進程和財富管理等＊　
　
　　賀一誠指，淡馬錫作為一個全球知名的投資機構，進入內地投資超過２０年，成功紮根中國
，投資面廣，業務跨越多個領域及行業。其成功投資經驗和先進管理理念，對澳門未來的財富投
資、推進橫琴粵澳深度合作區建設、參與粵港澳大灣區發展均有借鑑作用。
　　吳亦兵向賀一誠介紹了淡馬錫的基本概況及投資分布。他表示，除了新加坡本土之外，中國
是淡馬錫最大的投資市場，在華投資的金額已超過５００億美元，佔其全球投資額的２２％，淡
馬錫未來在華的投資將聚焦於數位化進程、生命科技和財富管理、中國本土品牌，以及新能源、
農業科技等多個領域。淡馬錫看好深合區和大灣區的發展前景，相信在粵澳兩地政府的推動下，
相關產業必定會有很好的發展。（ｃｌ）

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